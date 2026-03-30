「指定野菜」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。



現在14品目が国の指定野菜となっていますが、ブロッコリーがこの4月、52年ぶりに指定野菜に追加されます。



その魅力と県内での栽培状況を農家や関係機関に聞きました。

子どもの好きな野菜ランキングで上位に登場するなど、着実に人気を伸ばしているブロッコリーは、4月から国の指定野菜に登録されます。





「指定野菜」とは、農林水産省が消費量が多く国民生活に重要と認めた野菜のことで、指定野菜の産地が野菜の価格が下落した時に、補助金を受け取れるという制度です。

ブロッコリーは1974年のジャガイモ以来、52年ぶりの新規追加で、その栄養価の高さから多くの消費者に支持され、ここ20年で消費量と作付面積が急増したことから、安定供給と価格の標準化を図るために追加されました。



県内でも、ブロッコリーを栽培する農家は急増しています。

（県みどり推進課・立石直也 係長）

「平成22年では469haだったところが、令和6年では947haくらい、大体2倍以上に増えてます」



作付面積の増加により、全国6位の収穫量まで成長した徳島。



県みどり推進課の立石さんは、徳島はブロッコリーの栽培によく適した土地だと語ります。

（県みどり推進課・立石直也 係長）

「（徳島は）比較的温暖な気候でして、吉野川流域は肥沃な土地なのでブロッコリーの産地には向いています」

「（ブロッコリーは）吉野川流域にかなり広がってる 徳島市、阿波市その辺りが拡大している要因かなと思います」

旬を迎えたブロッコリーの収穫は朝から。



阿波市阿波町でブロッコリー農家を営む湯藤哲也さんも、指定野菜への登録に期待を寄せています。

（ブロッコリー農家・湯藤哲也さん）

「単価面が一番だと思うので、農家からすると平均の単価が上げられる」

「消費者からすると安定供給ができるので、どの時期に合わせても購入してもらえる」



湯藤さんら、阿波市でブロッコリーの栽培を行う農家は、ここ15年で2倍以上に増えました。

その背景には、JA徳島県あわ市営農経済センターの支援がありました。

（JA徳島県あわ市営農経済センター・土井哲 課長代理）

「当時は輸入物のブロッコリーが多かったんですけど、これからは国産の趣向が強くなるということで」

「ブロッコリーの需要が増えると予想して（農地拡大に）取り組んだ」

JA徳島県あわ市営農経済センターは、作業機械の貸し出しや作業を補助するオペレーターの派遣、それに、氷詰め出荷の導入による市場単価の向上を図るなど様々な取り組みを行ってきました。

その結果、阿波市阿波町では、2008年度に40ヘクタールだった作付面積が、2023年度には260ヘクタールほどに拡大されました。



出荷量も2023年には約2500トンにのぼり、ブロッコリーの年間販売高が初めて10億円を超えました。



そんな、あわ市営農経済センターで、ブロッコリーの農地拡大に尽力してきた土井哲さんも、今回の指定野菜登録に喜びの声をあげています。

（JA徳島県あわ市営農経済センター・土井哲 課長代理）

「阿波市の産地は15年で面積が5、6倍に増えた産地で、ブロッコリー農家の意欲が凄くあるので、（指定野菜への登録は）後押しになるので嬉しい」



そんな土井さんら、あわ市営農経済センター職員がおすすめするブロッコリーの食べ方があります。

それがこの「麻婆ブロッコリー」です。



ブロッコリーを茎ごとフライパンで炒め、市販の麻婆茄子の素を絡ませるだけの簡単レシピです。

（記者）

「いただきます、麻婆のピリッとした辛さとブロッコリーの甘さが凄くマッチしていて、とても美味しいです」

「それとブロッコリーのシャキシャキとした食感も、食べ応えがあって美味しいです」

ほかにも、ブロッコリーの唐揚げや天ぷらなどもおすすめだということです。



4月から国の指定野菜に登録されるブロッコリー。



生産に携わる多くの人が、生産体制の底上げに意欲を見せています。

（県みどり推進課・立石直也 係長）

「県としてもブロッコリーが作りやすいように技術的なサポート、経営の安定化に向けても支援できれば」

（JA徳島県あわ市営農経済センター・土井哲 課長代理）

「全国一のブロッコリー産地を目指してということで今、取り組んでますので」

「これからもどんどん栽培面積を増やしていけるように、農家の方と頑張っていきたい」

（ブロッコリー農家・湯藤哲也さん）

「何十年ぶりっていう指定野菜に入ったブロッコリーなので、国も力入れていると思うので、農家が団結していい野菜を作れるように頑張りたい」