NHK・Eテレ「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた、ゆうな。(当時は杉山優奈)が25日、自身のインスタグラムを更新。30周年を迎える番組の特別企画に参加したことを報告した。



【写真】やさしさがにじみ出てる2ショット 愛あふれるチョーさんと5代目おねえさん

「いないいないばあっ！」は「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」と並ぶ、Eテレの人気子ども向け番組。30日から4月3日まで「30周年すぺしゃる」と題し放送される。歴代のおねえさんが人形姿で登場し、ワンワンとのトークや懐かしい映像も流される予定だ。ゆうな。は2011年3月から15年3月までおねえさん役を担当。「皆さんにお会いできて幸せな時間でした 私は3/31にお人形となってわんわんとお話しするよ！」と告知した。



「チョーさんが一緒に撮ってくださった写真 変わらずとてもお元気でした」と、人気キャラクター「ワンワン」の声だけでなく、スーツアクターも兼任している俳優のチョーとの2ショットをアップ。「ご本人には届かないと思うけど少し語らせてください。」と前置きし、「以前私がママになって以来初めて再会した日、緊張しながらご挨拶に行くと 『ゆうななら絶対大丈夫だから。強いから。』と肩を抱き、真剣に目を見て、優しくも力強く励ましてくれました。」と回顧する。



「19でママになった私。 制限は増えたけど、やっぱり輝ける仕事がしたい、自分のままでいたい。好きなことをしたい。ママでも娘と共に自由に楽しく生きたい。そんな私のわがままが詰まった生き方は、今では応援してくれる人もいるけれど、色んな目や言葉を向けられてきました」と、気持ちが不安定になることもあった当時を振り返った。



救ってくれたのがチョーの言葉だったという。「この先も、私はこの日のことを忘れません。」と感謝し、「チョーさんは多分『えー、そんなこと言ったっけー？』って笑うと思うけど 笑笑笑」と記す。「ゆうななら絶対大丈夫だと誰かが信じてくれていて、背中を押してくれることがこんなにも幸せなことなんだなって思いました。 その"誰か"がチョーさんであること、 番組を卒業して久々に会った私を気にかけてくれたこと、 私を強い子だと思って見てくれていたこと、 もうほんとに、この日は全てが嬉しかった。 応援してもらえることは当たり前じゃないからこそ 幸せを感じた。」と思いをつづった。



ゆうな。は2022年3月末での芸能界引退をインスタグラムで発表したが、25年に復帰。TikTokでシングルマザーであることも告白。インスタグラムのプロフィルには「4歳の娘と二人暮し」と記しており、現在はライバーとしても活動している。収録では娘のことを気にかける言葉もかけられたという。「こんな素敵なワンワンが出ているいないいないばあ30周年、是非ご覧ください。」とファンに呼びかけた。



フォロワーからは「第2のお父さんだね」「やっぱりチョーさんは偉大だね」「とても素敵な方達に出会えるなんて最高だね」と心温まるやりとりにファンも心を打たれた様子。「ゆうなちゃんに勇気付けられた、パパママ、子供達、じーじばーば、みんなゆうなちゃんの味方ですよ」とみんなのおねえさんだった、ゆうな。を後押しする声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）