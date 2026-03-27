ABEMAが27日、公式Xを更新。恋愛リアリティーショーの新番組「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）に、地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）が出演すると発表した。

公式Xは「情報解禁」と前置きした上で「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活 『#恋愛病院』」と告知し、紹介動画もアップした。

公式サイトのキャスト情報によると、見届け人はレン様、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏、女優真木よう子、女優玉城ティナの4人。

参加メンバーはしんじ（石丸氏）を始め、りゅうせい(桑田龍征＝元ホストの実業家、40)、ひでお(石黒英雄＝俳優、37)、ゆうと(小泉勇人＝元サッカー選手、30)、まさかつ(雫石将克＝フリーアナウンサー、32)、あさ(神谷明采＝東京大学公共政策大学院在学のタレント、25)、はるか(池田陽花＝起業家、30)、えりな(平川愛里菜＝元起業家で現在はタレント、モデル、32)、いずみ(千間泉実＝女優、33)、なつこ(辰巳奈都子＝女優、38)が出演。石丸氏にとっては、初の恋愛リアリティーショー出演となる。

紹介VTRでは、石丸氏がサンタクロースのコスプレをして「恋とはなんぞやという定義から始めねばならぬ」と意気込んでいた。他にも「赤の他人じゃないですか」と語る場面もあった。そして動画の最後、石丸氏は「愛してる」と告白するシーンで終了していた。