新NISAの積立効果で2026年上期の投信流入額が過去最高を更新ダイヤモンド・オンライン

新NISAの積立効果で2026年上期の投信流入額が過去最高を更新

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2026年上期の投資信託市場への資金流入が過去最高を記録した
  • 半年間の流入額は12.5兆円に達し、2007年の記録を大幅に更新している
  • 全世界株型と米国S&P500連動型の2本に計3.4兆円が集中して流入した
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