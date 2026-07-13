news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「女性警察官の鼻の骨を折ったか酒酔い“会社役員”逮捕」についてお伝えします。◇◇◇自称・会社役員の長内茂宣容疑者（54）が、女性警察官に暴行しケガをさせたとして逮捕されました。警察によりますと、長内容疑者は酒に酔った状態でタクシーに乗車。11日午前5時すぎ、「客が寝込んでいる」と運転手から通報を受け駆けつけた女性警察官が声をかけたところ、長内容疑者が