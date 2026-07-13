鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって3週間です。きょう13日も警察による捜索が行われました。 行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 先月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に家族で入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。 手がかり見つからず… きょう13日も警察がおよそ15人態勢で、温泉施設から河口までの広