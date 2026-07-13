汗や皮脂によるメイク崩れ、エアコンによる乾燥など、夏は肌悩みが増えやすい季節。そんな時期に注目したいのが、TIRTIRから2026年7月24日（金）より順次発売される「TIRTIR ハイドラヴェール セラムパウダー」です。テカリを抑えながらもうるおい感をキープし、軽やかなつけ心地で美しい仕上がりを演出。好みに合わせて選べる2種類の質感で、夏のベースメイクをより快適にアップデートしてくれる注