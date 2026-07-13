AIが普及するに伴って、AIの危険性を訴える反AI運動の活動家グループの活動も過激化しつつあります。反AIグループ「Stop AI」を取り巻くAI反対運動が過激化する経緯について、ウォール・ストリート・ジャーナルがまとめています。The Hard-Line Activists Ramping Up for the War With AI - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/anti-ai-activists-disappearance-sam-kirchner-6872879fAIが流行する一方で、大規模な人員削減、データセ