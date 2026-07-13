熊本県天草市の水産会社が、養殖していたアカウニ約3万匹が先月、小型のウニにすり替えられ、6千万円超の被害を受けたと熊本海上保安部に訴えたことが13日、会社への取材で分かった。同保安部が窃盗事件として捜査している。