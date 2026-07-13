◆ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ▽１次リーグ米国３―２日本（１３日・台中インターコンチネンタル野球場）台湾・台中で開催されている「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」の１次リーグ第２戦が１３日行われた。初代王者を目指す日本は米国に２―３で敗れ、１勝１敗となった。先発したドラフト上位候補の慶大左腕・渡辺和大（４年＝高松商）は、２回１／３を投げて６安打３