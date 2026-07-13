『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『彼女を殺して自首しに来た』交際相手を金づちで殴り殺害か」についてお伝えします。◇13日朝、送検された、自称・アルバイト従業員の岡本優斗容疑者（33）。11歳年下の“交際相手”を殺害した疑いがもたれています。その凶器は…。岡本容疑者「金づちで殴り殺したことに間違いありません。取り返しのつかないことをした」『金づち』でした。事件が起きたのは11日、札幌