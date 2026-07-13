タイの首都バンコクの人気パブで大規模な火災が発生し、少なくとも27人が死亡した/ชื่อ'กัน นะจ๊ะ via Facebook（CNN）13日未明、タイの首都バンコクの人気パブで大規模な火災が発生し、少なくとも27人が死亡、数十人が負傷した。目撃者が撮影した映像には、炎が激しく燃え盛る中、恐怖に駆られた客たちが必死で逃げ惑う様子が映っている。濃い煙が入り