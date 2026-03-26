今オフにMLB・ホワイトソックスに加入し、開幕を明日27日に控える村上宗隆選手が、前日練習を終え心境を述べました。

同日にはベナブル監督が村上選手を開幕「6番・ファースト」でスタメン起用することを明言。メジャーデビューが確実となった村上宗隆選手はまず「ワクワクしている気持ちと、いよいよ始まるなという両方の気持ちがあります」と胸の内を明かしました。

またホワイトソックス加入からここまでの調整について振り返ると、「試合勘やスピード感を取り戻せた。WBCもあり、ある程度集中したゲームをやってきたつもりなので、また同じような気持ちで明日を迎えられるように頑張りたいなと思います」と述べ、6番・ファーストという起用については「チームのためになれるように、チームの勝ちに貢献できるように、しっかり自分の役割をしていきたい。全力を尽くしたいなと思います」と意気込みを語りました。

その開幕戦で対戦するのはブリュワーズ。先発は身長201センチ、160キロ超えを連発するジェイコブ・ミジオロウスキー投手です。その豪腕投手については「もちろん球がすごく速いというのは知っています。身長も大きいですし、開幕戦に投げてくるピッチャーなので、もちろんいいのはわかっているんですけど、しっかり自分のスイングを打席でできればなと思います」と述べました。

そんな村上選手は、MLB挑戦で新たな環境に飛び込み、日々適応を心がけていることを明かし、打撃練習用のプロジェクター活用については「本当のピッチャーと、ゲーム感覚で行う施設での練習は少し違う部分がありますが、タイミングをとるという部分ではすごく大切。試合がある時、ホームゲームやプロジェクターがあるときは、目慣らしやタイミングを合わせる練習で活用したい」と語りました。そして「まだシーズンも始まっていないですし、これからがしっかり結果として実力を証明していかないといけないところ。まだまだ足りないところがたくさんありますし、常に上達できるよう、試合の中でも頑張っていきたいなと思います」とシーズンを通しての意気込みを述べました。