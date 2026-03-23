可愛いだけのピンクじゃない。【キャンメイク】大人のくすみ顔を明るく見せる「2026春コスメ」３選
春になると気になるピンクメイク。ただ、「甘くなりすぎる」「浮いて見える」と感じて、つい避けてしまう大人世代は少なくないでしょう。そんな中、キャンメイクから登場した2026春の新作は、ただ可愛いだけではなく“肌になじんで明るく見せる”ことを意識したカラー設計が特徴。血色感と透明感を自然に引き出し、大人の顔立ちにもフィットするアイテムが揃っています。それでは、注目の３アイテムをチェックしていきましょう。
透明感と血色感を同時に引き上げる、多色チークの新色
しっとりとした粉質が人気の「グロウ フルール チークス」に、チェリーピンクを主役にした新色が登場。青みパールとアイボリーをブレンドすることで、甘さを抑えつつ使いやすい仕上がりになっています。
▲キャンメイク「グロウ フルール チークス」 新色（19さくらんぼソーダフルール） ￥880（税込）
頬にのせると繊細なパールが光をやわらかく反射し、自然なツヤと明るさをプラス。白っぽく浮きにくく、内側からにじむような血色感を演出してくれます。ブラシで混ぜてのせるだけで色ムラになりにくく、忙しい朝でも扱いやすいのも魅力です。
“クマ見えしにくい”涙袋メイク。血色影カラーがカギ
人気の「プランぷくコーデアイズ」には、血色影カラーを取り入れた新色が仲間入り。チェリーピンクを基調に、マット・パール・ラメの３質感がセットされています。
▲キャンメイク「プランぷくコーデアイズ」 新色06さくらんぼプランぷく ￥792（税込）
特に注目したいのが影色。暗く沈むような影ではなく、ほんのり血色を含んだカラーなので、くすみやクマの印象を強めにくいのが特徴です。自然に涙袋を強調できるため、中顔面が引き締まって見え、全体の印象もすっきり。やりすぎ感なく目元をアップデートできます。
じゅわっとにじむ血色感。肌になじむクリームチーク
「クリームチーク」からは、上品なチェリーピンクの新色が登場。今後パッケージもリニューアルされ、定番化予定と注目度の高いアイテムです。
▲キャンメイク「クリームチーク」 新色（25さくらんぼホイップ） ￥638（税込）
やわらかなテクスチャーが肌にとけ込むようになじみ、内側からにじむような血色感が長時間続きます。塗布後はさらっとした質感に変わるため、ベタつきが気になりにくいのもポイント。ラメやパールが入っていない分、やさしく自然な仕上がりを求める人にも使いやすい印象です。
いずれも甘さに寄りすぎず、“大人の肌に自然になじむピンク”という共通点があり、くすみが気になる日のメイクにも取り入れやすい仕上がり。ピンクに苦手意識がある人こそ、この春はぜひ試してみてください。＜text＆photo：Chami＞
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