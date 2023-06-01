【Amazon.co.jp限定品】Sennheiser「IE 900」+エージング音源セット

Amazonにてゼンハイザーのオーディオ製品が特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、オープン型ヘッドホン「HD 800 S」や、有線イヤホン「IE 900」、Dolby Atmos・内蔵デュアルサブウーファーを搭載したサウンドバー「AMBEO Soundbar Plus」、「AMBEO Soundbar Mini」、サブウーファー「AMBEO Sub」がラインナップされている。いずれも、遠藤ナオキ氏が制作したエージング音源が同梱された「Amazon限定セット」となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定品】Sennheiser オープン型 ヘッドホン「HD 800 S」+ エージング音源セット

オープン型ヘッドホン「HD 800 S」と遠藤ナオキ氏が制作したエージング音源がセットになったAmazon限定セット。ゼンハイザーがこれまで蓄積してきた技術をフルに投入し、新たな到達点を目指したフラッグシップモデルとなっている。

【Amazon.co.jp限定品】Sennheiser「AMBEO Soundbar Plus」+エージング音源セット

一台で7.1.4chを実現したサウンドバー。大胆な低音から繊細な高音を描き、確かな立体感を形成、深い没入体験を創出する。9つのドライバーそれぞれに専用のアンプが用意されている。各ドライバーは、それぞれ専用のチャンバーを持ち、ドライバー間の干渉を防ぐ。

また、バーチャルサウンド技術により、ステレオや5.1のものを3Dサウンドにアップミックスすることが可能。アンビオ独自のアルゴリズムがコンテンツに合わせて音楽や映画、ニュース、ニュートラル、スポーツのジャンルから音質を自動で調節する。

遠藤ナオキ氏が制作したエージング音源が同梱されたAmazon限定セット。