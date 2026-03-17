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YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【定年後3年間で医療費激増】健康だと思っても要注意！」と題した動画を公開しました。本動画では、定年退職後の60代夫婦のリアルな医療費の推移と、家計を守るための具体的な対策について紹介しています。



動画前半では、夫婦の健康状態と3年間の医療費の推移が明かされます。妻は経過観察や骨粗鬆症の治療、夫は緑内障やCOPD、歯槽膿漏などで通院しており、二人とも自覚症状はないものの通院頻度は年々増加しているといいます。実際の夫婦合算の医療費は、2023年が約15万6,000円、2024年が約18万4,000円と推移し、2025年には妻の網膜剥離の手術などもあり約26万7,000円に達しました。妻は「軽々と10万を超えて、その後も毎年医療費が上がり続けている」と驚きを隠せない様子です。夫も「大きな病気をしなくても年々医療費が増えていく」と語り、現実の厳しさを伝えています。



中盤では、高額療養費制度について解説しています。月の医療費が自己負担の上限を超えた際に利用できる制度であり、70歳未満で年収約370万円までの場合、上限額は5万7,600円になると説明しました。また、妻は「同一保険に入っている家族は合算できる」と補足しています。さらに、60代の平均的な医療費との比較も行い、年間の平均的な保険医療費が約22万円であるデータを示し、自分たちの出費が極端に高いわけではないことを確認しています。



終盤では、医療費増大への具体的な対策が語られます。医療費の節約を目的に受診を控えることは避けつつ、「一回も民間の医療保険は使えてない」という理由から、民間保険を最低限に整理することを検討しています。また、確定申告での医療費控除を確実に申請するため、領収書や交通費の記録をしっかり保管する重要性も強調されました。加えて、日頃からの食事や運動、睡眠のコントロールによる予防の大切さにも言及しています。



健康に自信があっても、年齢とともに医療費は増加する傾向にあります。定年後のマネープランを見直す上で、本動画のリアルな体験談と対策は大きな参考になるのではないでしょうか。