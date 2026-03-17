中村雅俊の娘でモデルの里砂が交際期間約1年の男性から受けた屈辱を告白。「未だに忘れられない」と打ち明けた。

【映像】中村里砂が交際期間約1年の男性から受けた屈辱

3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。里沙がステージに登場した。

里砂は事前インタビューで交際相手からひどい裏切りを受けた辛い経験を告白。「1番ひどくて、いまだに忘れられない」と語ったのは、交際期間約1年の男性から受けた屈辱だった。

里砂は「1年ぐらい付き合っていた人が、ある日、別の人と結婚した」と説明。当時撮影したというフランス人形のような圧倒的ビジュアルの写真を公開しながら「その時期、うすうす何かおかしいなと思っていたんですけど、それをきっかけで完全に終わりました」と明かした。

心が深く傷つき、里砂の恋愛観は大きく変化。「今後はとにかく、平和に信頼し合える関係の恋愛をしたいです」と幸せを願った。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、"次世代スター美容師"発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が"恋髪見届け人（MC）"を務める。