フィギュアスケート・ペアの１４年ソチ五輪代表で、ミラノ・コルティナ五輪の解説が話題となっている高橋成美氏（３４）が２６日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演し、大号泣した。

ペアで史上初の金メダルを獲得したりくりゅうの特集の中で、ともにゲスト出演した安藤美姫さんが「ここでちょっと言わせていただいてもいいですか」と切り出し、「今だからこそペアスケートで金メダルという素晴らしい功績をあげたからこそ注目されているんですけど、木原選手が今あるのってここにいる高橋選手が最初のパートナーだったからだと私はすごく思っていて、彼の未熟なところを彼女の出来上がっていた選手が支えていたからこそ、五輪代表にも最初になれたと思う。高橋選手で出会ってなかったらこの道は開かれていなかったと思います。高橋選手も本当に日本人初めてペアで日本代表として、メダルを日本にもたらした。ペアスケートの道を開いたのは高橋さん」と高橋の功績に言及。高橋さんは天を見上げて涙をこらえる表情。恵からティッシュペーパーを差し出されると、「うれしいし、そういうことを考えること、思うことをやっちゃいけないって思っていたから。でも言われて、なんて表現していいかわからないけど、そういってもらって昔の自分のがんばりを美姫ちゃんが覚えていてくれてる。こんなに近い人が言葉にして。これ生放送って知ってる？こんな場面で言ってくれるなんて、美姫ちゃん宇宙一だよ」と、涙が止まらなかった。