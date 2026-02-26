『ラヴィット！』で“生謝罪” 川島明＆田村真子アナがそろって頭下げる「信じられないミス」
26日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）では、MCの麒麟・川島明、田村真子アナウンサーが“謝罪”する一幕があった。
「蓮見が脚本書き下ろし！誰が一番センスあるか競うセンスワード選手権」との企画で、挑戦者が紹介される際、河野純喜（JO1）のところで誤って「挑戦者 ちょんまげラーメン きむ」とのテロップが。
間違えられてまんざらでもない様子のきむに、川島が「テロップミスです。信じられないミスです！訂正してお詫びいたします。本当に申し訳ございません」と深々と謝罪。田村アナも申し訳なさそうに頭を下げた。
きむが「田村さんも謝罪してた（笑）！」とツッコミを入れる中、川島が「きむだなんて…申し訳ございません」と改めて謝罪していた。
