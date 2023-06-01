「シティーハンター」唯一公式ゲームが35年の時を経て復活！ SwitchやPS5向けに本日発売おなじみのキャラたちが活躍する横スクロールアクション
【シティーハンター】 2月26日 発売 価格： 通常版 3,960円 限定版 7,920円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人
サン電子は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用アクション「シティーハンター」を2月26日に発売する。価格は通常版が3,960円、限定版が7,920円。限定版にはゲーム本編に加えて「伝言板キーホルダー」や「オリジナルアクリルスタンド」などの特典が付属する。
1990年3月2日にPCエンジンで発売された「シティーハンター」唯一の公式ゲームが35年の時を経てついに復活する。本作では、PS5やSwitch2などの現行機に対応し、多言語ローカライズが実施されている。【復刻版『シティーハンター』ゲームティーザートレーラー】 【ストーリー】
オレは冴羽 リョウ、又の名をシティーハンター。その筋じゃあ、ちったあ名の知れたプロのスイーパーだ。美女のボディガードから殺しまで、手広く請け負う。つまり、街のゴミどもを始末する清掃人。てな訳で、常に危険と背中合わせの毎日だ。相棒の香は、今は亡き親友の妹だが、ロクな依頼を受けてこない。さて、今日はどんな仕事がオレを待っているやら……。
限定版「『シティーハンター』COLLECTOR'S BOX」
価格：7,920円
【同梱内容】
・「シティーハンター」ゲームソフト
・特製ボックス
・スチールケース
・伝言板キーホルダー
・オリジナルアクリルスタンド
(C) 北条司／コアミックス・読売テレビ・サンライズ (C)SUNSOFT Distributed by Clouded Leopard Entertainment Inc.