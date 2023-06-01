【シティーハンター】 2月26日 発売 価格： 通常版 3,960円 限定版 7,920円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人

サン電子は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用アクション「シティーハンター」を2月26日に発売する。価格は通常版が3,960円、限定版が7,920円。限定版にはゲーム本編に加えて「伝言板キーホルダー」や「オリジナルアクリルスタンド」などの特典が付属する。

1990年3月2日にPCエンジンで発売された「シティーハンター」唯一の公式ゲームが35年の時を経てついに復活する。本作では、PS5やSwitch2などの現行機に対応し、多言語ローカライズが実施されている。

【復刻版『シティーハンター』ゲームティーザートレーラー】【ストーリー】

オレは冴羽 リョウ、又の名をシティーハンター。その筋じゃあ、ちったあ名の知れたプロのスイーパーだ。美女のボディガードから殺しまで、手広く請け負う。つまり、街のゴミどもを始末する清掃人。てな訳で、常に危険と背中合わせの毎日だ。相棒の香は、今は亡き親友の妹だが、ロクな依頼を受けてこない。さて、今日はどんな仕事がオレを待っているやら……。

限定版「『シティーハンター』COLLECTOR'S BOX」

価格：7,920円

【同梱内容】

・「シティーハンター」ゲームソフト

・特製ボックス

・スチールケース

・伝言板キーホルダー

・オリジナルアクリルスタンド

(C) 北条司／コアミックス・読売テレビ・サンライズ (C)SUNSOFT Distributed by Clouded Leopard Entertainment Inc.