太ると思われがちな麺料理ですが、じつはつくり方次第でヘルシーに味わえます。ここではカロリー控えめの「豆乳鶏胸ひき肉うどん」レシピを紹介。教えてくれたのは、トータル25kg減のダイエットに成功したねこくらりえさん（40代）です。食事管理アプリ「あすけん」の管理栄養士のコメントも併せてお届けします。

スープを飲んでも470kcal以下。食べごたえもある一品

肉も野菜もたっぷりなのにヘルシー。鶏胸ひき肉はあえてほぐしすぎない方が、食べごたえがありますよ。

●豆乳鶏胸ひき肉うどん

【材料（1人分）】

豆乳（無調整） 3／4カップ

冷凍うどん 1玉（200g）

A［鶏胸ひき肉100g 水1／2カップ タマネギ（薄切り）、ニンジン（細切り）、

シメジ（石づきを取ってほぐす）各50g 顆粒鶏ガラスープの素、しょうゆ（あればナンプラー）各小さじ1 ショウガ（すりおろす）小さじ1／2］

レモン汁（あれば）、ラー油 各少し

粗びきコショウ（黒）、パクチー（各好みで） 各適量



【つくり方】

（1） 鍋にAを入れ、フタをして2〜3分中火にかける。途中でひき肉をほぐす。

（2） （1）に豆乳を入れ弱火で2分煮る（沸騰させすぎない）。

（3） 冷凍うどんは表記どおり電子レンジ（600W）で加熱して解凍し、器に盛って（2）を加え、レモン汁、ラー油を回しかけてコショウをふり、パクチーをのせる。

［1人分467kcal P（タンパク質）35g／F（脂質）13g／C（炭水化物）61g］

＜あすけん・ポイント！＞

豚ひき肉を使うのもおすすめ。ダイエット中に不足しがちな鉄や亜鉛が補給できます。

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください