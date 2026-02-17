「親日派か？」「真相究明が必要」“日韓戦”で日本国旗を誤表示する最悪の放送事故…韓国中継局への批判止まず【ミラノ冬季五輪】

韓国でミラノ・コルティナ冬季五輪の生中継中に発生した「日章旗放送事故」の余波が現在も続いている。

韓国でミラノ・コルティナ冬季五輪を独占中継するケーブルチャンネルJTBCは、2月15日（日本時間）に行われたカーリング女子予選リーグ第5戦、韓国対日本の試合中継で放送事故を起こした。

当時、JTBCは第5エンド終了後から第6エンド再開までの間にCMを流した。そのCM画面で突然、日本国旗のグラフィックが約10秒間送出されたのだ。

直後、試合中継を担当したキャスターは「CM中に予期しないグラフィックが出た。一般的に我々がお送りしてはいけない状況の中で送出された。その部分についてご了承いただきたい」と謝罪した。

ただオリンピック、それも“日韓戦”という注目の集まる一戦で発生した事象ということもあり、韓国国内では直ちに物議を醸した。試合自体は韓国が日本に7-5で勝利したが、「名勝負を生中継が台無しにした」という声も飛んだ。

カーリング女子韓国代表（写真提供＝OSEN）

生放送におけるCMは通常、事前に制作されたCM映像が送出される。単純な編集ミスとは言い難い理由がそこにある。放送事故の原因が送出システムのエラーなのか、内部管理の不注意なのか、現時点では確認されていない。

とはいえ、国家対抗戦の性格を持つオリンピックの“日韓戦”中継で日章旗（日本国旗）が露出してしまった以上、放送局レベルで明確かつ透明な説明が続くべきだという指摘が出ている。

韓国国内のファンの反応も激しい。「JTBCは親日派なのか？」「なぜ単独中継を担当したのか」「日韓戦で日章旗とは納得しがたい」「徹底した真相究明が必要だ」といった声が続いている。

韓国が日本相手に貴重な勝利を収めた日、不必要な放送事故が雰囲気に冷や水を浴びせた。JTBCは「日章旗放送事故」を受けて「制作陣の過失で視聴者に不快感を与えた点について謝罪する。同様の事故が再発しないよう点検と管理を徹底する」と公式に謝罪したが、消極的な釈明は論争をさらに拡大させている。

（記事提供＝OSEN）