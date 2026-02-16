¥»¥¬¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦º´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó»àµî¡¡75ºÐ¡¡¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó¡Ä¥»¥¬¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¦¥»¥¬¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëº´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£75ºÐ¡£¥»¥¬¤Î¸ø¼°X¤Ç16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀè·î¤Ë¤Ï¡Ä¥»¥¬ÁÏ»Ï¼Ô¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¤µ¤ó¤¬»àµî
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö2001Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿º´Æ£½¨¼ù¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´°äÂ²¡¢¤´Í§¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¡£
¡¡·ÐÎò¤â¾Ò²ð¤·¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÍÑ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¤Î³«È¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢SG-1000¡¢SC-3000¤«¤é¡¢¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³×¿·Åª¤Ê²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤òÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥»¥¬¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤«¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ìÆ±¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ï1950Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£1971Ç¯¡¢¥»¥¬¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥¼¥¹Æþ¼Ò¡£2001Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£2003Ç¯¡¢Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£1971Ç¯¤ÎÆþ¼Ò°Ê¹ß¡¢¥»¥¬ºÇ½é¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¢¤ëSG-1000¤«¤éºÇ¸å¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥¬À½²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë2001Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
