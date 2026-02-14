¤´ÈÓ¤¬¥¦¥Þ¤¤¤ÈËèÆü¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡¡»ºÃÏ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢»³·Á¡¢·§ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ...¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚÊÆ¡Û¥È¥Ã¥×5
¤ªÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤À¡ª
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢É¾²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚÊÆ¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯2·î12ÆüÃë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛËÌ³¤Æ» »°³Þ»Ô¡Ö¡ÖÎáÏÂ7Ç¯»º¡×ËÌ³¤Æ»»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«10kg(5kg¡ß2)¡ÚÆÃA¥é¥ó¥¯¡Û¡×25000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÊÆ¡¦¿©Ì£´ÕÄê»Î´Æ½¤!
ËÌ³¤Æ»¶õÃÎ»°³Þ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¤ò¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤!
ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¹òÊª¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¡ØÊÆ¤Î¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ10Ç¯Ï¢Â³ÆÃA¥é¥ó¥¯¡ÊºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£TVCM¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÊÆ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤É¤è¤¤Ç´¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç´ÅÌ£¡¢½À¤é¤«¤µ¡¢¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¿æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¿½¤·¹þ¤ß´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤äµ±¤¹á¤ê¤Ë¿©´¶¤¬ºÇ¹â¡£ÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê70Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¸å¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤ÎÆ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤Ç¤·¤¿¡£Æ÷¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¿æ¤¾å¤¬¤ê¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»¿å»þ´Ö¤Ï¾¯¤·Ã»¤á¤ÎÊý¤¬¾å¼ê¤Ë¿æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¤Ç¤·¤¿
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
º£Ç¯¤ÏÊÆÉÔÂ¤È¹â²Á³Û¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÊÑ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú4°Ì¡Û»³·Á¸© ÊÆÂô»Ô¡ÖÎáÏÂ7Ç¯»º ¤Ï¤¨¤Ì¤ 10kg ( 5kg ¡ß 2ÂÞ )¡×18000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡¢»³·Á¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£Çò¤¯±ð¤ä¤«¤Ê¿æ¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Í¥¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÀºÊÆ¡¦ÁªÊÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È150Í¾Ç¯¤ÎÊÆÂô¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÉÙ»Î²°¾¦Å¹¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿¤Ï¤¨¤Ì¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3°Ì¡Û°ñ¾ë¸© È¬ÀéÂåÄ®¡ÖÎáÏÂ7Ç¯»º ÀºÊÆ ÉÊ¼ï Áª¤Ù¤ë ¤ªÊÆ¡×9000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¢¡È¯Á÷Ä¾Á°¤ËÀºÊÆ¡ª¤ªÊÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Äã²¹ÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯»º¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£ È¬ÀéÂåÄ®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ7Ç¯»º¤Î¤ªÊÆ¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëÀºÊÆ¶È¼Ô¤Ë¤ÆÊÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Äã²¹ÁÒ¸Ë¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤ªÊÆ¤Ï¡ÖÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¡×¤¬°ìÈÖ¤ªÊÆ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©¤Ù¤´¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢´óÉÕ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈ¯Á÷¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ªÊÆ¤ÎÀºÊÆ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÄÌ¾ï¡¢¤ªÊÆ¤ÎÈ¯Á÷¤ÎÁ°Æü¡Á3ÆüÁ°¤ËÀºÊÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈËË»´ü¤ä´óÉÕ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀºÊÆ¤«¤é2½µ´Ö°ÊÆâ¤Î¤ªÊÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ (ÀºÊÆ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤ÎÂÞ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀºÊÆ»þ´ü¤«¤é1¥«·î¤òÌÜ°Â¤Ë¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝ¾Ú´ü´Ö¤ÏÅþÃå¤«¤é2½µ´Ö¤Ç¤¹¡£) ¢¡¡Ö¤¹¤°ÆÏ¤¯¡×¡Ö³Æ·î¡×Áª¤Ù¤ëÈ¯Á÷»þ´ü ¡Ö¤¹¤°ÆÏ¤¯¡×¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥ÉÈ¯Á÷(ºÇÃ»2ÆüÈ¯Á÷~14ÆüÈ¯Á÷)¡×¤È¡¢³Æ·îÁª¤Ù¤ëÈ¯Á÷»þ´ü¤Ç¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Á÷·î¤Î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤ËÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¿æ¤¯¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡ªÍèÇ¯¤â´óÉÕ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö1/7¤Ë´óÉí¤·¤Æ¡¢1/17¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤Î¾ÃÈñ¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ¾Á°¤Ç¤â´óÉí¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ£¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖºòÇ¯¤Ï¸Å¸ÅÊÆ¤ä¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÌÃÊÁ¤Ï½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤¢¤Þ¤¯¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡Û°ñ¾ë¸© ²¼ºÊ»Ô¡Ö¡ÚÁª¤Ù¤ëÍÆÎÌ¡¦È¯Á÷·î¡Û9000±ß/5kg¡Á ÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ ¥³¥·¥Ò¥«¥ê ¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤ ¿©¤ÙÈæ¤Ù 5kg 10kg 20kg¡×9000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
À¶ÑØ¤Ê¿å¤ÈÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ñ¾ë¸©¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢½ÏÎý¤ÎÇÀ²È¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿æ¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷Âô¡¢¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Å¬ÅÙ¤ÊÇ´¤ê¡£
°ñ¾ë¤Î¼«Á³¤È¾¢¤Îµ»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾å¼Á¤Ê¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú1°Ì¡Û·§ËÜ¸© ¹â¿¹Ä®¡Ö¡ãÎáÏÂ7Ç¯»º¡ä °¤ÁÉ¤À¤ï¤é ·§ËÜ¸© ¹â¿¹Ä® ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ ·×10kg¡Ê5kg¡ß2ÂÞ¡Ë¡×17500±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¡ª¥¹¥Ô¡¼¥ÉÈ¯Á÷¡ª
°ìÎ³°ìÎ³¤Î¤ªÊÆ¤Î¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Î»ºÄ¾¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
½Ð²ÙÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀºÊÆ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿æ¤¾å¤¬¤ê¤â¤è¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Á÷¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö·§ËÜÎ¹¹Ô¤Î»þ¤Ë¡¢Äº¤¤¤¿¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ´óÉÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÎ³¤Î¤ªÊÆ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö´óÉÕ¤«¤é3½µ´ÖÄøÅÙ¤ÇÈ¯Á÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÌÃÊÁÊÆ¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë