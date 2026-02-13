【ワシワシペヤング】セブンの豚ラーメン用極太麺にペヤングソースを絡める食感ワシワシ系の焼きそば！＜野島慎一郎のバカレシピ＞
独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏
『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、セブン-イレブンの豚ラーメン用極太麺にペヤングソースを絡めた「ワシワシペヤング」！
＊ ＊ ＊
【今回の食材】
・ペヤング ソースやきそば超大盛（まるか食品） 1個
・豚ラーメン用極太麺（セブン-イレブン） 2個
・ラーメンの上だけ!!!（ダイショー） お好みで
・町中華シーズニング おつまみもやし（エスビー食品） お好みで
・フライドポテトに合うシーズニング コンソメ（セブン-イレブン） お好みで
野島 セブン−イレブンで発売中の「豚ラーメン用極太麺」が最高って話は何度もしてきましたが、やっぱりもっといろいろな使い方をしたいんですよね。
助手 それは大賛成！ 豚ラーメンとして食うのがウマいのは当然だけど、あれを頻繁に食べるのはオッサンにはキツい！
野島 そこで思いついたのが、カップ焼きそばの麺として使う方法。ペヤングの麺を使わず、代わりにゆでた極太麺を入れてソースなどを混ぜるだけ！
助手 それ、ペヤングへの冒涜だろ！ っていうか、それならゆでた極太麺にウスターソースを混ぜれば済むのでは？
野島 いや、これが全然違うんです。そのやり方だとただ麺にソースを絡めただけにしかならず、物足りなく感じるはず。ペヤングのソースは焼いた風味が出るように香料やうま味成分が入ってるし、スパイスの刺激もプラス。かやくもあるし、焼きそば感が相当出ます。これはペヤングじゃないと実現不可能！
助手 さすがペヤングッス！
（１）かやく！ ペヤングを開封して中身を全部取り出し、麺はジップロックなどに移して保存する。かやくは小皿に移して熱湯を注いで戻し、ソースの小袋もできれば熱湯で温めておこう
（２）ゆでる！ 大きめの鍋にお湯を沸かし、豚ラーメン用極太麺をゆでたらざるに上げる。ちなみに今回は2玉使用しているが、もちろん通常サイズのペヤング＋麺1玉で作っても問題ない
野島 というわけで、ペヤングの麺を取り出したらかやくを熱湯で戻します。同時並行で極太麺も鍋でゆでましょう。あと、ソースの小袋もお湯で温めておけるとベストですよ。
助手 あとは麺がゆで上がったら、かやくやソース、スパイスなどを混ぜて完成ッスね。
（３）仕上げ！ ペヤングの容器に麺を入れたらかやくも水気を切ってから追加し、ソース、スパイス、ふりかけをよく混ぜれば出来上がり。ワシワシ食感のペヤングがこんなにウマいとは！
（４）完成！「ワシワシペヤング」
野島 そのとおり！ さあ、食べてみてください！
助手 ウホーッ!! これはイイぞ！ 味はペヤング、風味はちゃんと焼きそばなのに、麺の表面がベチャッとしてなくて喉越しツルツル。だけど噛むとめちゃワシワシ！ ペヤングの麺が大幅にアップグレードしたかのようなウマさッス！
野島 これ、想像を超えて激ウマだな！ ここまで本物っぽさが出るなら、セブンで一緒に冷凍の肉入りカット野菜も買って足してもいいかも。
助手 で、余ったペヤングの麺はどーするんスか!?
（５）有効活用！ 余ったペヤングの麺はジップロックに入れたまま砕き、各種シーズニングパウダーを入れてまぶし、ベビースター風スナックにするのがオススメ。粉末調味料ならだいたい合う！
野島 カップラーメンの替え玉で使うのもいいんですが、麺を砕いてシーズニングパウダーを混ぜるとベビースター風スナックを作れるんでオススメです。例えば、ダイショーの「ラーメンの上だけ!!!」を使うと二郎系ベビースター風になりますよ。
助手 うおおお！ これそのまま売れるウマさじゃん！
野島 最近はコンビニでも簡単料理用のパウダーを売ってますし、いろいろ試したいですね。ちょっと助手くん、街で通行人に「余ってる粉あったら買うよ」って声かけてみて！
助手 それは完全に不審人物！
撮影／野島慎一郎