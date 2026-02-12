てんちむ、彼氏との“衝撃の別れ”を告白「手切れ金払えって」 まさかの請求額にスタジオ騒然
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)の#6が10日に放送され、YouTuberのてんちむが彼氏との“衝撃の別れ”を告白した。
【写真】ニューヨーク屋敷も思わず爆笑！衝撃エピソードを笑顔で語るてんちむ
#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。スタジオでは、てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりがゲスト出演。整形女子たちのVTRを見届け、てんちむが過去の壮絶な恋愛エピソードを披露した。
MCからの「男性を選ぶ時に大事にしている部分は？」という問いに、「やっぱり中身」と答えたてんちむは、「若いときの話なんですけど…」と切り出すと、「当時付き合っていた彼氏と別れるときに、『別れたいなら、手切れ金払え』って言われた」と衝撃の高額請求を告白。さらに「貯金はあったので本当に渡した」と語り、MC陣を驚かせた。
手切れ金として実際に払ったものの、のちに支払った金額に対して「めちゃめちゃ大きい」「取り返したくなった」と我に返ったてんちむは、元恋人に返済を要求。その際、元恋人からは「これからも会ってくれたらいいよ」と言われたものの、最終的には全額完済されたと振り返った。
「お金が返されたら、後腐れなく終わりました」と事の顛末を語ったてんちむに、MC陣は終始驚きの表情を浮かべていた。
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
