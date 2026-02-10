¿·º§É×ÉØ¤¬ÆÍÇ¡¼ºí©¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿Ææ¤Î¡È¾øÈ¯¡É¡¡¸µÎø¿Í¤ÎÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°¤ÈÌ¤²ò·è¤Î°Ç¡Ú´Ú¹ñ¤Î¾×·â»ö·ïÊí¡Û
´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Î³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹°è»Ô¡¦¿å±Ä¶è¡¦¹°ÂÎ¤¡Ê¥¹¥è¥ó¥°¡¦¥¯¥¡¥ó¥¢¥ó¥ê¡Ë¤Î¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·º§É×ÉØ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥°¥ó»á¡Ê34¡Ë¤È¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥Ò»á¡Ê33¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï2015Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿·º§À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃË»Ò¹âÀ¸44¿Í¤¬½÷ÀÃæ³ØÀ¸1¿Í¤ò1Ç¯´Ö¡ÈÈÈ¤·Â³¤±¤¿¡É´Ú¹ñ¤Î»ö·ï
É×¤Î¥Á¥ç¥ó»á¤ÏÂç³Ø¤Ç²»³Ú¤òÀì¹¶¤·¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å°û¿©Å¹¤ò³«¤¼«±Ä¶È¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£ºÊ¤Î¥Á¥§»á¤Ï·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉñÂæÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£
·ëº§1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2016Ç¯5·î28Æü¡¢¥Á¥§»á¤¬ÆÍÁ³¡¢¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»öÁ°¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯·àÃÄ¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥ó»á¤ÏÍâÆü¡¢°û¿©Å¹¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£1¥«·î¤«¤é2¥«·î¤Û¤É½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Î30Æü¡¢¥Á¥§»á¤Ï·àÃÄÂåÉ½¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤¿ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃÎ¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¬¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿É×ÉØ¡ÄºÇÂç¤Îµ¿Ìä¤Ï
5·î31Æü¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï·Ù»¡¤Ë¡ÖÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È²ÈÂ²¤¬É×ÉØ¤Î²È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¿©ºà¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³°Éô¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤äÁè¤Ã¤¿º¯À×¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ìº¯È¿±þ¤Ç¤âÈÈºá¤òµ¿¤¦¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äºâÉÛ¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î½ê»ýÉÊ¤À¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤Î¼Ö¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ê¼ºí©¤Þ¤¿¤Ï¼«È¯Åª¤Ê²È½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁÜºº¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ºí©¤«¤é1½µ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯ÎÏ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼ºí©ÅöÆü¤Î¹ÔÆ°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄ´¤Ù¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¼ºí©Á°¤Ë¼«Âð¤ËÆþ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§»á¤Ï5·î27Æü¸á¸å11»þ35Ê¬¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿Êª¤òÆþ¤ì¤¿Çã¤¤Êª¤«¤´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÆü¸áÁ°3»þ10Ê¬¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥ó»á¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢É×ÉØ¤¬²È¤ËÆþ¤ë»Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿22Âæ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤ÊÆ°Àþ¤òÄÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ï²¼¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ1³¬¤äÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤³¤Ç»à³Ñ¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÉ×ÉØ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼¼Æâ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁÜº÷¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤Îº¯À×¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆCCTV¤òÈò¤±¤Æ³°¤Ø½Ð¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ïºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î°ÌÃÖÄÉÀ×¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥ó»á¤Î·ÈÂÓ¤Ï6·î2Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢³ø»³»Ôµ¡Ä¥·´µ¡Ä¥Í¸¹»Î¤¡Ê¥¥¸¥ã¥ó¥°¥ó¡¦¥¥¸¥ã¥ó¥¦¥×¡¦¥¥ç¥ê¡Ë¤Î¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤ÇºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥§»á¤ÏÆ±Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÀé¸ÍÆ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Û¥É¥ó¡ËÉÕ¶á¤ÇºÇ¸å¤Ë¿®¹æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£É×ÉØ¤Î·ÈÂÓ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿ÅÀ¤âÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¼ºí©¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥§»á¤Î¼þÊÕ¤Ç´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£·àÃÄÂåÉ½¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Á¥§»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ëµ¿Ìä¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¥Á¥§»á¤ÏÉáÃÊ¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ç¡¢ÆÍÁ³¸ø±é¤òÌµÃÇ·çÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊ¸ÂÎ¤â¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§»áËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬Á÷¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¥Á¥§»áÂ¦¤Ï²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉ×¥Á¥ç¥ó»á¤¬½Ð¤¿¡£É×¤Î¸µÎø¿Í¤¬ÍÎÏ¤ÊÍÆµ¿¼Ô¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡Ä
5·î29Æü¡¢·àÃÄ¤ÎÆ±Î½¤¬¥Á¥§»á¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤¬½Ð¤Æ¡ÖºÊ¤ÏÅöÊ¬½Ð¶Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ºí©¸å¤Î5·î31Æü¤Ë¤â·àÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¥Á¥ç¥ó»á¤ÈÄÌÏÃ¤·¡¢¡ÖºÊ¤Ï²áµî¤Î¤è¤¦¤ËÌô¤ò°û¤ó¤Çº£¤ÏÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤êÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ø±é¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Á¥§»á¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤â¿ÇÎÅ¤äÆþ±¡¤ÎµÏ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¥Á¥§»á¤¬¼«Âð¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ÛµÞ¤Î¾õ¶·¤Ç15³¬¤«¤é³¬ÃÊ¤Ç¹ß¤ê¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î»à³Ñ¤òÈò¤±¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£
¼ºí©¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢6·î2Æü¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤ÎÉã¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤³¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥ó»á¤¬À¸Â¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ã³²¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¦ÈÈ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¼Ç÷¤ä¶¯Í×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Î²ÈÂ²¤ÎÂÐ±þ¤â¥Á¥§»áÂ¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§»áÂ¦¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÁÜº÷¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥ó»áÂ¦¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÌµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂÔ¤È¤¦¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥§»áÂ¦¤Ï´é¼Ì¿¿¤äÌ¾Á°¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥ó»áÂ¦¤Ï¸ø³«¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ºí©ÆÏ¤Ï¥Á¥ç¥ó»áÂ¦¤¬Àè¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ø³«¤Ë¤âÆ±°Õ¤·¡¢ÁÜºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥Á¥ç¥ó»á¤Î¼þÊÕ¤òÄ´¤Ù¡¢¸µÎø¿ÍA»á¤òÍÎÏÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£A»á¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î½éÎøÁê¼ê¤Ç¡¢À®¿Í¸å¤â¸òºÝ¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A»á¤Ï2004Ç¯¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¿ô¥«·î¤ÇÎ¥º§¤·¡¢¤½¤Î¸å2014Ç¯¤ËºÆº§¤·¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
A»á¤Ï·ëº§À¸³è¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Á¥ç¥ó»á¤Î¤»¤¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬²õ¤ì¤¿¡×¤Èº¨¤ß¡¢Èà¤¬Â¾¤Î½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¤¼¹Ãå¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥ó»á¤Î·ëº§¤òÃÎ¤ë¤È¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹È¯¸À¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥§»á¤Ï²þÌ¾¤äÅÅÏÃÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ºí©Á°¸å¤ÎA»á¤Î¹ÔÆ°¤âÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£¼ºí©¤ÎÌó2½µ´ÖÁ°¤ËÆþ¹ñ¤·¡¢¼ºí©¤·¤¿1½µ´Ö¸å¤Ë½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÚºßÃæ¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤âÏ¢Íí¤»¤º¡¢¸½¶â¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¹ÔÆ°¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¹ñ¤âÍ½Äê¤è¤ê2½µ´ÖÁá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï2017Ç¯3·î¡¢A»á¤ò¹ñºÝ¼êÇÛ¤·¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ºÛÈ½½ê¤ÏÄ¾ÀÜ¾ÚµòÉÔÂ¤òÍýÍ³¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤òÇ§¤á¤º¡¢A»á¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï2019Ç¯3·î¡¢¸ø³«ÁÜºº¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¬ÍÎÏ¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬ÁÜºº¤ÏÄäÂÚ
É×ÉØ¤ÎÀ¸»à¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢À¸³èÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¹ñµÏ¿¤â¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¡¢°ä´þ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ì©¹Ò¤äÀøÉú¤Î²ÄÇ½À¤â´°Á´¤Ë¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬Äã¤¤¡£
²ÙÊª¤¬ºÇ¾®¸Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±Ê±ó¤Ëµî¤ë½àÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ¤¤¤ÇÃ¯¤«¤Ë²ñ¤¦¤«¡¢Æ¨¤²¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£A»á¤Î¶¼Ç÷¤ò¶²¤ì¤ÆÀøÉú¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢10Ç¯¶á¤¯»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡£A»á¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢Ã±ÆÈÈÈ¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
É×ÉØ¤¬²È¤ò½Ð¤¿²áÄø¤Ë¤Ï³°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢¼«È¯Åª¤Ë½Ð¤¿¤Ê¤éËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÈò¤±¤¿ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³°Éô¤Î¶¼Ç÷¤Ç³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÂè»°¼Ô¤ËÍ¶²ý¡¦»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¤âÍÎÏ¤Ê²¾Àâ¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¶öÈ¯Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÌÊÌ©¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¤¤¤ëA»á¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë