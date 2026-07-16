アメリカ中央軍は15日、イランに追加攻撃を行ったと発表しました。攻撃はこれで5日連続となります。アメリカ中央軍は15日午前、イランに追加攻撃を行ったと発表しました。また午後にも2回目の攻撃開始を明らかにしていて、攻撃はこれで5日連続となりました。標的はイラン沿岸の防衛システムや巡航ミサイルの貯蔵・発射施設などで、ホルムズ海峡で船舶を攻撃する能力をさらに低下させるとしています。アメリカ中央軍はまた、イラン