【名探偵プリキュア！】シール絵本や知育絵本が2月3日に同時発売！
講談社より、プリキュアの大人気ロングセラー絵本の最新版『名探偵プリキュア！ へんしんシールえほん』『めいたんていプリキュア！ シールあそびえほん』『めいたんていプリキュア！ あいうえお かけたよ！ ブック』が2026年2月3日（火）に同時発売される。
＞＞＞3冊の表紙やサンプルページをチェック！（写真9点）
『めいたんていプリキュア！ シールあそびえほん』は、シリーズ累計172万部を超えるプリキュアガイドブックの代表として大人気の最新版。
キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウも登場。キャラクター紹介、変身時のセリフや変身アイテム、決め技など、知りたいプリキュアの情報がたっぷりのっている。シールは貼ってはがせる特別仕様なので、何度でも遊ぶことができますよ。
『名探偵プリキュア！ へんしんシールえほん』は、着せ替え遊びが楽しめるシール絵本。貼ってはがせるシールは50枚付き。変身アイテム、変身コスチュームまで、可愛いシールになっているので、くりかえし何度もきせかえ遊びを楽しめます。
『めいたんていプリキュア！ あいうえお かけたよ！ ブック』は、プリキュアと一緒にたのしくひらがな学習ができる知育絵本。文字を書いて消せる特殊加工を全ページにほどこしてあるため、何度でもひらがなの練習ができる。ミニクイズなどのコーナーもあるので、楽しく学べる。
＞＞＞3冊の表紙やサンプルページをチェック！（写真9点）
『めいたんていプリキュア！ シールあそびえほん』は、シリーズ累計172万部を超えるプリキュアガイドブックの代表として大人気の最新版。
キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウも登場。キャラクター紹介、変身時のセリフや変身アイテム、決め技など、知りたいプリキュアの情報がたっぷりのっている。シールは貼ってはがせる特別仕様なので、何度でも遊ぶことができますよ。
『めいたんていプリキュア！ あいうえお かけたよ！ ブック』は、プリキュアと一緒にたのしくひらがな学習ができる知育絵本。文字を書いて消せる特殊加工を全ページにほどこしてあるため、何度でもひらがなの練習ができる。ミニクイズなどのコーナーもあるので、楽しく学べる。