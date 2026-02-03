この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「名付け得ない夢を夢見ること」と題した動画を公開。具体的な実績や数値目標といった「分かりやすい目標」だけでなく、言葉にできない感覚的な「分かりにくい目標」こそが重要であると、独自の視点から論じた。

動画で茂木氏は、人生の目標には仕事や実績のような明確なものと、感覚的なものの2種類があると前置きした上で、「感覚でこういう感じがいいんだっていうのが、皆さんの本当の気持ちなんだと思う」と指摘。多くの人が具体的な目標設定に重きを置く中で、「なんとなくこういう感じ」や「今のこの感じとは違う」といった、まだ言語化できない漠然としたイメージの中にこそ、その人の本質的な願望が隠れていると説明した。

茂木氏は、そうした目標は「まだ名前がついていない可能性がある」としながらも、その感覚的なイメージを大切にし、そこを目指すべきだと主張する。自身も「具体的にこういうことってよりも、こういうイメージっていうか、こういう流れ」という言葉にできないものを目指して日々努力していると告白。この感覚は、世の中の仕組みや概念を知らなかった子供の頃に、「大人になったらこういう感じかな」とぼんやり考えていた状態に近いと語り、言語化される以前の純粋な感覚の重要性を強調した。

最後に茂木氏は、「ただ『こういう感じがいいな』っていう風にぼーっと考えている、そういう状態にね、ぜひ皆さんなっていただきたい」と締めくくり、視聴者に感覚的な目標を追求することの価値を問いかけた。

YouTubeの動画内容

00:05

「分かりやすい目標」と「分かりにくい目標」
00:34

言葉にできない感覚こそが「本当の気持ち」
01:07

まだ言葉にできないイメージを大事にする
01:42

子供の頃のように「こういう感じがいいな」と考える大切さ

