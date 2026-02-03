この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「“感覚でこういう感じがいいんだ”という目標を」脳科学者が語る、名付け得ない夢の見つけ方

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「名付け得ない夢を夢見ること」と題した動画を公開。具体的な実績や数値目標といった「分かりやすい目標」だけでなく、言葉にできない感覚的な「分かりにくい目標」こそが重要であると、独自の視点から論じた。



動画で茂木氏は、人生の目標には仕事や実績のような明確なものと、感覚的なものの2種類があると前置きした上で、「感覚でこういう感じがいいんだっていうのが、皆さんの本当の気持ちなんだと思う」と指摘。多くの人が具体的な目標設定に重きを置く中で、「なんとなくこういう感じ」や「今のこの感じとは違う」といった、まだ言語化できない漠然としたイメージの中にこそ、その人の本質的な願望が隠れていると説明した。



茂木氏は、そうした目標は「まだ名前がついていない可能性がある」としながらも、その感覚的なイメージを大切にし、そこを目指すべきだと主張する。自身も「具体的にこういうことってよりも、こういうイメージっていうか、こういう流れ」という言葉にできないものを目指して日々努力していると告白。この感覚は、世の中の仕組みや概念を知らなかった子供の頃に、「大人になったらこういう感じかな」とぼんやり考えていた状態に近いと語り、言語化される以前の純粋な感覚の重要性を強調した。



最後に茂木氏は、「ただ『こういう感じがいいな』っていう風にぼーっと考えている、そういう状態にね、ぜひ皆さんなっていただきたい」と締めくくり、視聴者に感覚的な目標を追求することの価値を問いかけた。