プレミアリーグ第24節、リーズ・ユナイテッドとアーセナルのゲームが行われた。



立ち上がりから球際強く、アーセナルにプレッシャーをかけるリーズ。引いた局面でも［5-4-1］のブロックを形成し、アーセナルの攻撃を跳ね返していく。



高い強度と集中力をもって試合に入ったリーズに対し、後手を踏むアーセナル。しかし次第に押し込む時間が多くなり、得意のコーナーキックからペースを掴みはじめる。そして27分、マドゥエケのクロスに頭で合わせたスビメンディが先制点を奪った。





36分にはアーセナルに追加点が生まれる。マドゥエケのコーナーキックが鋭くカーブしてニアポストに迫り、これをパンチングで弾こうとしたGKダーロウはうまく当てることができず、ボールはゴールに飛び込んでしまう。前半で2点をリードされたリーズは後半からオカフォー、ロングスタッフを投入。ファルケ監督は［4-3-3］の形で流れを変えようと試みる。立ち上がり、左からのクロスに勢いよくカルヴァート・ルーウィンが飛び込み、チャンスを作り出す。対するアーセナルは50分、トロサールのスルーパスにギェケレシュが抜け出してシュートに持ち込むもブロックに遭い、ゴールならず。61分にはマドゥエケとハフェルツを下げ、マルティネッリとウーデゴーを投入する。しばらくリーズの時間が続くが、69分に再びゲームは動く。右サイドを走ったマルティネッリのクロスをギェケレシュがボレーで合わせ、アーセナルが追加点を奪った。77分にもライスのダイナミックなキャリーから交代出場のジェズスに決定機。シュートは右に外れるも、完全に押せ押せムードとなるアーセナル。79分にはティンバーのクロスから再びジェズスが頭でゴールを狙うが、ここはダーロウが弾き出した。雨足が激しくなるなか、リーズはニョント、アーセナルはエゼを投入。86分にはウーデゴーのパスを受けたジェズスが巧みにDFをかわし、タイミングを作ってゴール。決定的な4点目が生まれた。アディショナルタイムも、小気味よくボールを回すアーセナルのペースに。そのままタイムアップとなり、アーセナルが3試合勝利なしという流れを断ち切って久々のクリーンシート勝利を達成した。［スコア］リーズ・ユナイテッド 0-4 アーセナル［得点者］アーセナルマルティン・スビメンディ（27）カール・ダーロウ（38・OG）ヴィクトル・ギェケレシュ（69）ガブリエウ・ジェズス（86）