期日前投票が始まった衆議院選挙についてです。36年ぶりとなる真冬の選挙でもあります。異例の超短期決戦、焦っているのは候補者だけではありません。有権者から不安や疑問の声が上がっています。

【写真で見る】期日前投票は「入場券」がなくてもOK 一方で注意点も

期日前投票始まる 準備ドタバタ

記者

「シャオシャオとレイレイを乗せたトラックが施設周辺に到着しました」

上野動物園の双子のパンダが到着した中国。

日本大使館では、海外に住む日本人が投票できる在外投票が始まりました。

留学生

「日中関係がなかなか大変な時期だと思うので、改善というか良くしていきたいなという思いで投票に来ました」



全国各地で始まった期日前投票。



石川県金沢市の投票所では、閑散とした光景が…

雪の影響からか、開始からの2時間近くで投票したのはわずか3人でした。



期日前投票した人

「今日しかないかなと思って。あと仕事で来られないので。天気が悪くなる可能性もあるし」



投票所の入場券の郵送が遅れている自治体も。

長崎市の選挙管理委員会は28日、郵便局に33万枚を引き渡しました。2月4日にかけて、有権者に届けられる予定です。

29日までに147か所 掲示板の設置作業も

静岡県牧之原市で朝7時から行われていたのは、ポスター掲示板の設置作業。



ポスターを貼れる公示日から1日遅れですが、掲示板が市に届いたのは27日午後でした。



牧之原市シルバー人材センター 八木秀樹さん

「今日は28か所（掲示板を）つける予定です。（Q.いま何か所目？）今日はこれで4か所目です」



設置場所は全部で147か所。市は29日までに終えたい考えです。



影響は他にも…

長野市の高校では、これまで期日前投票所が設置され、生徒が投票立会人を務めたり、投票箱の鍵を確認したり…ところが、今回は設置を断念しました。



受験と重なり、投票所を運営する生徒を集めるのが難しくなったためです。



高校3年生

「学校でできないということで、ちょっとハードルが上がる」



それでも投票に臨む生徒は…



高校3年生

「自分の1票で政治が少しでも動いてくれるといいなと」

「これから一人暮らしとかするので、税金とか負担を軽くしてもらいたい」

「入場券」なくても投票できる 国民審査は2月1日（日）から

投票日は2月8日（日）ですが、早稲田大学、上智大学、同志社大学など、全国各地で大学入学試験も行われます。

28日に期日前投票が始まりましたが、まだ「投票所入場整理券」が届いていないという方も多いのではないでしょうか。



期日前投票については、入場整理券がなくても投票は可能です。



当日投票に行けない理由を記す「宣誓書」を受け取り、氏名、生年月日などを記入してください。



そして、選挙人名簿で本人確認し、投票するということになります。



その際に、マイナンバーカードや免許証などを持参すると確認作業がスムーズに行えますが、提示する義務はなく、投票はできるということです。

期日前投票について、注意点があります。最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票は、2月1日（日）から始まります。



1日より前に衆議院選挙の期日前投票をした場合、改めて投票しに行かなければなりません。



また、これまで期日前投票所として設置されていた場所が、今回は期間が短く準備が間に合わず設置されていない所もあるので、事前に確認するようにしてください。