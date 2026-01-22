¥í¡¼¥½¥ó¡ß¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢¥Á¥ç¥³¿Ô¤¯¤·¤Î¿·ºî¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼Â¿©!
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢1·î20Æü¤è¤ê¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡¢GODIVA¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×(486±ß)¡¢¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×(437±ß)¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×(351±ß)¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁáÂ®¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
¡û¥Á¥ç¥³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ð¤Æ¤¯¤ë! ¡Ö¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×
¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é(486±ß)
¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×(486±ß)¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³°Â¦¤«¤é¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä?
¥Ó¥¿¡¼¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!
¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢åºÎï¤Ê4ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤ºÇ²¼Éô¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤¬¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤è¤¯Íí¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹!
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬º®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¿¡¼¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡û¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×
¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥(437±ß)
¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×(437±ß)¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Ì¥ÎÏ¡£Uchi Café¡ßGODIVA ¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥ì¡¼¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¾±¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ç¤¹¡£²¼Â¦¤Ë¤Ï¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ä¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡£¥«¥«¥ª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¶¤¸¤ë¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
¡û¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼(351±ß)
±ð¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×(351±ß)¡£¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¿©´¶¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹!
¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Î¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤È¤í¡Á¤ê
É½ÌÌ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¹á¤Ð¤·¤¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ï¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ãæ¤«¤é¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¿Ô¤¯¤·¤Ç¤â¤¯¤É¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¿¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤µ¤¹¤¬¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó! ¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ä¤Û¤í¶ì¤¤´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤´Å¤µ¤äÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¿Ô¤¯¤·¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¼«Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
