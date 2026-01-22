立体駐車場のスロープで逃げ場もないのに“あおり運転”してきた車の意外な末路「周囲を気にしてオドオド」
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“あおり運転”に遭遇したあと、思いがけない展開が待っていたという2人のエピソードを紹介する。
◆立体駐車場のスロープで…
山内麗奈さん（仮名・30代）は、大型商業施設の立体駐車場から車を出そうとしていた。助手席には姪、後部座席には妹を乗せていた。
もともと運転が得意ではなく、とくに立体駐車場のような狭いところでは、慎重にならざるを得なかったという。
「カーブも多くて見通しも悪いので、普段以上にスピードを落とす必要があって……」
その日も、ゆっくりとスロープを下っていた。すると、後ろの車が急に距離を詰めてきたそうだ。
「バックミラーを見ると、ほとんど間隔がありませんでした。そして、クラクションも鳴らされました」
スロープの幅は狭く、相手を先に行かせようとも、逃げ場もない。一定の速度で進むしかなかったのだが、後ろの車は左右に蛇行しながらついてきた。
「明らかに“あおられている”と思いました。出口まで進むしかないので、そのまま向かったんです」
◆精算ゲートでの足止め
スロープを降りた先は少し広くなっており、そこから1レーンの精算ゲートへ向かう構造だった。山内さんが直進し、後ろの車が広いスペースに出た瞬間、右側へ膨らみ強引に割り込んできたという。
「かなり危ない動きでした。ぶつからなかったのが不思議なくらいでしたね」
接触はなかったため、距離をとってその車の後ろについた。しかし、精算ゲート前で止まったまま、動かなかったそうだ。
「最初は、何かのトラブルかと思いました」
前方を見ると、相手は落ち着かない様子で車内を探っているようだった。その様子を見た姪が、「もしかして、駐車券ないんじゃないの？」と言ったのだ。
状況はそのとおりだった。しばらく経ってもゲートは開かず、後続車が次々と増えていく……。
やがて係員が呼ばれた。
「相手は周囲を気にしてオドオドしており、“先ほどまでの強気な様子”とはまったく違う態度でした。結局、駐車券が見つからなくて、紛失扱いになっていました」
割増料金を支払ってゲートが開くと、相手はすぐに去っていったという。
◆細い道の先ではじまった異変
佐々木麻衣さん（仮名・30代）は、夫と2人の子どもを乗せて車を走らせていた。目的地は、家族でよく訪れる近所のパン屋だった。
自宅から坂道を下った先にある交差点で、異変が起こる。そこは車1台がやっと通れるほどの細い道で、どちらかが譲らなければ通れない場所だ。
「向こうから来た車が、こちらの道に入りたそうにしていました」
相手は右ウインカーを出していたが、佐々木さんが進まなければ入れない。助手席の夫が、バックするようにハンドサインを送った。
「その車は、いったん下がってくれました」
しかし、佐々木さんが通り過ぎたあと進路を変え、“なぜか後ろに”ついてきたそうだ。
「偶然かと思っていました。でも、蛇行するような運転をしてきたんです」
不安を抱きながら運転していると、その車は佐々木さんを追い越して急停車した。
