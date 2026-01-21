¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ÎÀ¼¡¡M-1´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯1·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢25Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËX¤Ç¤Ï¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×...¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¤«¤é·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Þ¤É¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Öº£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤Î8·î¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊºÊ¤Ï¡Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤ËX¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·ºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¡Ö¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Æ¥£¥¯¥é¥Ö¡×»Ö½÷ÌÚ¤µ¤ó¤È¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¼Ô¤Ç¤¹¤¬¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËX¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï25Ç¯12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÄ«¿©¤È¤·¤Æ¥½¥Ð¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Âð¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ï¤ä²ÈÅÅ¤Î¿§¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Çö¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²È¤¬À°¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÂ¿Ê¬Æ±À³¤«¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡¢¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¦¤Ä¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ê¤ó¤«½÷»Ò¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é·ëº§Ç¼ÆÀ¡×¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤·¤Æ¤ÏÀ°¤¤¤¹¤®¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£