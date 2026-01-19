高速ギガビット対応！強力マグネット付きPoEスイッチングハブ
サンワサプライ株式会社は、ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を発売した。LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行えるため、電源確保が難しい場所へのネットワーク機器設置に最適だ。強力マグネット付きの金属筐体で従来品よりも小型のため、設置性・放熱性・静音性にも優れている。
■IEEE802.3af/at準拠
従来のPoE規格より高出力が可能な、PoE+（IEEE802.3at）規格に対応。LAN-GIGAPOE55は全体で最大60W、LAN-GIGAPOE85は最大130Wの出力が可能だ。
■ネットワーク機器へのPoE給電に
LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブ。
■ギガビットで高速データ転送
全ポートが1Gbps（1000Mbps）の通信速度に対応しています。動画や画像など大容量データも転送できる。
■スチール面に固定できる強力マグネット付き
スチール製キャビネットやデスクにしっかり固定できる、強力マグネットを搭載した。
■放熱性・耐久性に優れたメタル筐体
内部の熱を効率よく逃すことのできるメタル筐体を採用した。プラスチック筐体と比べ、耐久性が高いのが特長だ。
■静音ファンレス仕様
静かなオフィスでも動作音を気にせず使用できる。
■ストレートケーブル、クロスケーブル両対応
ストレートケーブル、クロスケーブルを自動認識する、AUTO-MDIX機能を搭載。接続ミスを防ぐ。
■従来品に比べ小型化で省スペースに設置可能
本製品はACアダプタ給電タイプなので、本体がコンパクトサイズになっています。設置する場所を選ばない。
■給電中のポートにのみ電力供給する省電力機能搭載
接続していないポート、もしくは通信していないポートを自動で判別する省電力機能を搭載している。
■付属の金具で壁面取り付け可能「LAN-GIGAPOE85」
金具取付け位置に壁取り付け金具を付ければ、壁面に設置することができる。
■ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
・3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
・軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
・挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
・薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス
■IEEE802.3af/at準拠
従来のPoE規格より高出力が可能な、PoE+（IEEE802.3at）規格に対応。LAN-GIGAPOE55は全体で最大60W、LAN-GIGAPOE85は最大130Wの出力が可能だ。
■ネットワーク機器へのPoE給電に
LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブ。
■ギガビットで高速データ転送
全ポートが1Gbps（1000Mbps）の通信速度に対応しています。動画や画像など大容量データも転送できる。
■スチール面に固定できる強力マグネット付き
スチール製キャビネットやデスクにしっかり固定できる、強力マグネットを搭載した。
■放熱性・耐久性に優れたメタル筐体
内部の熱を効率よく逃すことのできるメタル筐体を採用した。プラスチック筐体と比べ、耐久性が高いのが特長だ。
■静音ファンレス仕様
静かなオフィスでも動作音を気にせず使用できる。
■ストレートケーブル、クロスケーブル両対応
ストレートケーブル、クロスケーブルを自動認識する、AUTO-MDIX機能を搭載。接続ミスを防ぐ。
■従来品に比べ小型化で省スペースに設置可能
本製品はACアダプタ給電タイプなので、本体がコンパクトサイズになっています。設置する場所を選ばない。
■給電中のポートにのみ電力供給する省電力機能搭載
接続していないポート、もしくは通信していないポートを自動で判別する省電力機能を搭載している。
■付属の金具で壁面取り付け可能「LAN-GIGAPOE85」
金具取付け位置に壁取り付け金具を付ければ、壁面に設置することができる。
■ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
・3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
・軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
・挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
・薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス