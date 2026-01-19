歌舞俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）が東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたことが19日、分かった。

逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。所属事務所は本紙取材に「事実確認を進めています」としている。

1995年3月15日生まれ。米国の大学を卒業した会社員の父と英米文学科出身の母の間に生まれた。語学堪能の両親のもと、ドラム、モダンダンス、習字などの習い事に週6日打ち込んだ。

3歳で児童劇団に入団。5歳で「源氏物語」に茜の上弟竹麿として出演し、歌舞伎の舞台にも出演するようになった。十八代目中村勘三郎さんに見出され、05年、10歳の時に部屋子となった。勘三郎さんは実の息子である中村勘九郎・七之助兄弟に加えて「3人目のせがれ」と呼ぶほど目をかけた。

21年には「八月花形歌舞伎」で「真景累ケ淵 豊志賀の死」の新吉を演じた。一般家庭出身としては異例の抜てきだった。「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）で初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し、幹部に昇進する予定。中村屋一門の若きホープとして期待されていた。

また、歌舞伎の稽古を重ねる一方で勉学にも勤しみ、一般受験で早稲田大学文学部に入学している。