10月30日に公開予定の映画『RYUJI 竜二』の追加キャストが7月28日に発表され、新たに三宅健（47）の出演が明らかになった。三宅は今年6月に自身の個人事務所を主体として活動していく方針を発表していた。「’23年7月から滝沢秀明さん（44）が立ち上げた事務所TOBEに所属していましたが、今後は個人事務所と連携しながら引き続きサポートし、ファンクラブの運営などを担っていくそうです。もともと2人は滝沢さんが座長を務めた舞台