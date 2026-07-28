7月26日、亜月ねね氏による人気漫画作品『みいちゃんと山田さん』が、2027年にテレビアニメ化されると発表された。あわせて、アニメ化決定スペシャルPVや描き下ろしイラストも公開され、SNSでは大きな話題を呼んでいる。本作は、講談社の漫画アプリ『マガジンポケット』で連載中。2012年の新宿・歌舞伎町を舞台に、ベテランキャバクラ嬢・山田さんと、何をやっても“少し足りない”新人・みいちゃんが過ごす1年を描いた作品だ