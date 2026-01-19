「次はいつ会える？」夫のスマホに届いた“怪しい通知”…探偵に調査を依頼した妻が知った残酷な真実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
探偵事務所PIOが「【浮気調査】煩悩捨てきれず！微熱そのまま…｜PIO探偵事務所」を公開。動画では、夫の浮気を疑う妻からの依頼を受け、探偵が調査を実施。その結果、「ヨガに通っている」と信じていた夫が、実際には別の女性と密会し、ラブホテルへ入っていくという衝撃の事実が明らかになった。
今回の調査は、45歳の妻からの依頼。46歳の会社員の夫が数年前から「体型が気になる」と言ってヨガに通い始め、仕事終わりに寄るため帰りが遅くなることがあったという。当初は特に気にしていなかった妻だったが、ある日、夫のスマートフォンに「次はいつ会える？」という不審な通知が届いたのを目にする。嫌な予感がして夫の目を盗んでスマホを確認すると、ある女性とのやり取りで大量のメッセージが削除されているのを発見。これといった証拠を掴めないまま、探偵事務所に調査を依頼した。
調査当日、探偵は夫の勤務先の前で張り込みを開始。仕事を終えた夫は駅には向かわず、繁華街にあるヨガスタジオが入るビルへと入っていった。しかし、それから約2時間後、スタジオから出てきた夫の隣には、妻ではない別の女性の姿が。二人は腕を組むなど親密な様子で歩き出し、居酒屋で約1時間過ごした後、再び裏路地を通り、ラブホテルへと入っていった。
後日、探偵から調査報告を受けた妻は、夫と女性がラブホテルに入る決定的な証拠映像を前に「気持ち悪いですね、何この女？」と怒りをあらわにした。不倫相手が自分と年齢の変わらない40代の女性であったことも、妻のショックを大きくしたようだ。
動画の最後には、調査から2ヶ月後の後日談も明かされた。妻が証拠を突きつけると、夫は土下座して不倫を認めたという。子どもが成人するまでは離婚しないことを決めた妻は、弁護士を立てて不倫相手の女性に慰謝料を請求。夫はヨガを解約させられ、仕事終わりには必ず連絡を入れるようになったと報告された。
チャンネル情報
PIO探偵事務所は業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります