またiPhone 17eにDynamic Islandの噂が…！ やっぱ本当なのかなぁ？
進化は、約束されている…のか？
iPhone 17eがノッチ廃止でDynamic Islandになるかも？ みたいな噂が先日出たばかりですが、はやくも追撃。別のリーカーからも同じ情報が出てきちゃったのです。
Digital Chat Stationと名乗るリーカーが、中国のSNS「Weibo」に投稿したiPhone 17eの仕様は…
・A19 チップを搭載
・画面は6.1インチ（LTPS OLED／60Hz）
・Dynamic Island搭載
・今年上半期に発売予定
といった内容。
先日リークされた内容とガッチャンコ合致。情報の確度がさらに高まったと言えますね！（もしかしたらお互いの情報ソースが同じという説もありますが）
あと、個人的に気になっているのはMagSafe充電への対応の噂。これも実現されるのであれば、iPhone 16eで諦めた便利機能が軒並み揃ってくるわけで、コスパめちゃくちゃ良さそうじゃないですか？
昨年16eを諦めた人は、今年モデルを狙って見ていいかもしれませんねー。
Source: Weibo, MacRumors
【こちらもおすすめ】
GIZMODO テック秘伝の書
GIZMODO テック秘伝の書
1,650円
Amazonで見るPR