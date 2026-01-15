¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÂçºå¶Í°þºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤¬¸ì¤ëÇ½ÎÏ¾¡Éé¤Î¸¶ÅÀ¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
ÆÃÊÌÂÐÃÌ DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ß¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£»þÂå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ»¤ÏÊ¬¤«¤ì¡¢·Ð¸³¤âÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥´¶¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£Ï²¤ò¡¢¤«¤Ä¤ÆºÇ¤â¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¿¹¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¡Û
¨¡¨¡¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Æ£Ï²¡¡µîÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡Âçºå¶Í°þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¼þ¤ê¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Ï²¡¡"¤¢¤Þ¤ê"¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÆ£Ï²Åê¼ê¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËNPB¤ØÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡ËÍ¤Ï¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç¡ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éüµ¢½éÀèÈ¯¤Î»î¹ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ÌÜÀþ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÆ£Ï²¤µ¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡¤Ç¤â¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ËÍÞ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤â¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê£µ²ó£±¼ºÅÀ¡Ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æ£Ï²¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤ËÂ¿¾¯¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤È¤¯¤Ë¹â¤á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£ÆüËÜ¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¡¢Äã¤á¤Ï¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹â¤á¤¬¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¹â¤á¤Ë¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÑ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¡¢¤è¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Û
¨¡¨¡¡¡£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ïµð¿ÍÀï¡Ê£¹·î14Æü¡Ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ïµß±ç¡Ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ìî¼ê¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹ÂÇ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¡¡"¤¢¤ëÄøÅÙ"¤Î¤È¤³¤í¤µ¤¨¹Ô¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð......¡£¤½¤³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
Æ£Ï²¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¨¤Ð¡¢¡ÊÂçºå¶Í°þ¤Î¡ËÀ¾Ã«¡Ê¹À°ì¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÆ£Ï²¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¹â¹»»þÂå¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Èµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â´ðËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÎÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤é¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ï¤Ç¤¤¹¤®¡ª¡×¤È¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡£
¿¹¡¡¤¤¤ä¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Êá¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¯¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£Ï²¡¡¸«¤ë¿Í¤Î°õ¾Ý¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬£³µåÂ³¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤é¥À¥á¡£
¿¹¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥¹»Í¶ù¤Ë¥Ó¥¿¥Ó¥¿¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÆ£Ï²¤µ¤ó¤Î¤è¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»¶¤é¤Ð¤ë¤Î¤¬Æ£Ï²¤µ¤ó¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÅª¤ò¹Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡Éüµ¢½éÀï¤ÎÃæÆüÀï¤Ï¡¢£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡¤½¤ì¤â¼þ¤ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢Æ£Ï²¤µ¤ó¤Ï±¦¤À¤í¤¦¤¬º¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤É¤Ã¤Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤Ø¤ó¤ï¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ú´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¾¡Éé¡Û
¨¡¨¡¡¡Éüµ¢£²ÀïÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤Æ£Ï²Åê¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
Æ£Ï²¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Ç¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¿¹¤È¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿¹¤Î¤Û¤¦¤¬Á¡ºÙ¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¾¾ÈøÊá¼ê¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë´ó¤é¤º¡¢¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡³ÎÎ¨ÏÀ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÏÃ¤»¤ÐÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤À¤±¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¤«¡¢¹â¤á¤À¤±¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç20¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ï¥º¥ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¹½¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³ÎÎ¨Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡Æ£Ï²¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä±ü¹Ô¤¤ÇÍÞ¤¨¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥³¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹â¹»»þÂå¡¢Æ£Ï²¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡¿1994Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£23Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ØÄ©Àï¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£24Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËDeNA¤È·ÀÌó¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¿¹Í§ºÈ¡Ê¤â¤ê¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡¿1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ£²Ç¯»þ¤Î2012Ç¯¤ËÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ß·ÅÄ·½Í¤¤é¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£13Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ½Õ²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯¤«¤éÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.329¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë