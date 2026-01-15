40Ç¯Á°¤ËÆî¶Ë¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿É¹»³¡ÖA-23A¡×¤¬Êø²õÌÜÁ°¤ÇÀÄ¿§¤ËÊÑ¿§
1986Ç¯¤ËÆî¶Ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ò¥Ê¡¼ÃªÉ¹¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿Ä¶µðÂçÉ¹»³¡ÖA-23A¡×¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Í»²ò¿å¤ÇÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤Ë¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬NASA Earth Observatory¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meltwater Turns Iceberg A-23A Blue - NASA Earth Observatory
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/meltwater-turns-iceberg-a-23a-blue/
2025Ç¯12·î26Æü¤Ë¥Æ¥é±ÒÀ±¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÃæÊ¬²òÇ½»£ÁüÊ¬¸÷Êü¼Í·×¡ÖMODIS¡×¤¬Âª¤¨¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢É¹»³¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÀÄ¤¤Í»²ò¿å¤ÎÃÓ¤¬¹¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü¤Î2025Ç¯12·î27Æü¤ËISS¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ¹¤Î¾å¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢·´¹»¤Î¸µ¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÊø²õ¤¬¶á¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¤Î¼Ì¿¿¤ÇÉ¹»³¤Îº¸Â¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤ÎÎ°è¤¬¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¢¥¦¥È¸½¾Ý¡×¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥í¡¼¥¢¥¦¥È¸½¾Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É¹»³¤Î¾å¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤Î½Å¤ß¤Ç¤Õ¤Á¤Ë¶¯¤¤°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡ÖÆÍ¤È´¤±¤ë¡×¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥Ö¥í¡¼¥¢¥¦¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ»²ò¿å¤¬¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î³¤ÌÌ¤ØÎ®¤ìÍî¤Á¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¡ÖÃ¸¿åÊü½Ð¥×¥ë¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ö¿¿¿å¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬À¸¤¸¤ÆÉ¹»³¤Î¤½¤Ð¤ËÉâ¤«¤ÖºÙ¤«¤ÊÉ¹ÊÒ¤Î½¸¤Þ¤ê(¥á¥é¥ó¥¸¥å)¤Èº®¤¶¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãû¸õ¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖA-23A¤Ï¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Ç´°Á´¤ËÊø²õ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø¥Ü¥ë¥À¡¼¹»¤Î¾åµé¸¦µæ²Ê³Ø¼Ô¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥Ü¥¹»á¤Ï¡Ö¿å¤¬É¹¤Î³ä¤ìÌÜ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ç³ä¤ìÌÜ¤¬²¡¤·¹¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ä¤ìÌÜ¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¿å¤¬¤µ¤é¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢É¹»³¤Ï¡Ö¿å¤Î½Å¤ß¤Ç¼«Ê¬¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÀÄ¤¯¤É¤í¤Ã¤È¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥Ü¥¹»á¤ÏÉ¹»³¤¬Êø¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É¹»³¤Î¤Õ¤Á¤Ë±è¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëºÙ¤¤Çò¤¤Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¥Ü¥¹»á¤Ï¡ÖÉ¹»³¤Î¤Õ¤Á¤¬¿åÌÌÉÕ¶á¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉ¹¤ÎÈÄ¤¬¾å¸þ¤¤ËÈ¿¤ê¡¢³°¼þ¤¬Äã¤¤ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ»²ò¿å¤¬ÆâÂ¦¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹»³¤Î¾å¤ËÁö¤ëÀÄ¤ÈÇò¤ÎÀþ¾õÌÏÍÍ¤ÏºÇ¶á¤Ç¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¹¤¬¤Þ¤ÀÉ¹²Ï¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¶Ú¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¹²Ï¤¬Æî¶Ë¤Î´äÈ×¤Î¾å¤ò°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ë¤¹¤¸¾õ¤Îºï¤êÀ×(¾òÀþ)¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©ÀãÉ¹¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼(NSIDC)¤Î¾åµé¸¦µæ²Ê³Ø¼Ô¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¡ÖÍ»²ò¿å¤ÎÎ®¤ìÆ»¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾òÀþ¤¬ºî¤ë¤´¤¯Àõ¤¤±úÆÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
A-23A¤ÎÊø²õ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æµ¨Àá¤È³¤°è¤Î¾ò·ï¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ï¶õ¤¬À¡¤ó¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¶õµ¤¤È³¤¿å¤Î²¹ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤¿¤áÉ¹¤¬ºï¤é¤ì¤ëÂ®ÅÙ¤¬Áý¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖA-23A¤¬ÆîÈ¾µå¤Î²Æ¤ò±Û¤¨¤Æ»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¤â¡ÖA-23A¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿å²¹¤¬Ìó3¡î¤Î³¤°è¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÈ¤«¤¤³¤¤Ø²¡¤·Î®¤µ¤ì¤ë³¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÞÂ®¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£