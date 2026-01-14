¡ÔYouTube¤ÇÇÀ¶ÈÊóÆ»¤â¡Õ¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¤Î¼¡¤Ï¡Ä¡ØÅ´ÏÓDASH¡ÙÂ´¶È¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¾ëÅçÌÐ¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥È
4Æü¤Ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢Å´ÏÓDASH¡Ë¤ÎÀµ·î¹±ÎãÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²¬¤ÏºòÇ¯¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬µ¯¤³¤·¤¿¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¡È²ÃÀª¡É¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±éÉÑÅÙ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¿¤À1¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤Î¡ØÅ´ÏÓDASH¡ÙÂ´¶È¤âÉ¬»ê¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î6·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬³«¤¤¤¿¶ÛµÞ²ñ¸«¡£¹ñÊ¬¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°ãÈ¿¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡£¹ñÊ¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¶É¤âÆü¥Æ¥ì¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¹ñÊ¬¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Â³¤¯¤è¤¦¤ËTOKIO¤â²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ºòÇ¯10·î¤Ë¡¢¹ñÊ¬Â¦¤¬¼«¿È¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡£11·î¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ñ¸«¤Ç¸ì¤ê¡¢¹ñÊ¬¤ÎÍ×µá¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈµñÈÝ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¾¾²¬¤¬¹ñÊ¬Â¦¤Ø¤È²ÃÀª¡£½µ´©Ê¸½Õ¤È½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¹ñÊ¬¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿À¤´Ö¤ÎÉ÷¸þ¤¤ËÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ò¼Â¼Á1¿Í¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ëÅç¤ÈÆü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎµµÎö¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´©¿·Ä¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÎÀ©ºî¶É´´Éô¤¬¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¶¯¹ÔË¬Ìä¡£Á°Æü¤Ë¤âÁûÆ°¤ÎÀâÌÀ¤È¼Õºá¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¾ëÅçÂ¦¤Ï¡Ö¥í¥±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Smart Flash¤Î¼èºà¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ï¾ëÅç¤Ø¤Î¡È¥¢¥Ý¤Ê¤·¡É¼ÕºáÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¸íÇ§¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤â½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤¬¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤òÊó¤¸¤¿¡£¾ëÅç¤¬¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ÈÈï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇÀ¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤Ï½µ´©½÷À¤ÎÄ¾·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È·ÝÇ½³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤·¤«¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ê¤«¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢º£·î5Æü¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¤½¤Î¿ôÆüÁ°¤Î1Æü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡ØÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯ÅÁÅý¤äÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÒÌ¾¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤¬¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾ëÅç¤Ïº£¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£