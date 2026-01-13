中国国営メディアが米ハリウッド映画会社マーベルのアベンジャーズに登場するヘリキャリアと似た宇宙空母建造プロジェクトを公開した。

中国のSFウェブ小説から名称が付けられた「南天門計画」は未来の10万トン級宇宙空母を建造するというスターウォーズ構想をいう。中国中央放送（CC−TV）の軍事チャンネルは10日、WeChatに5分50秒のアニメーション映像とともに「間違いない。『南天門計画』は現実になっている」というコメントを載せた。

CC−TVは、中国が今後10万トン級の宇宙航空母艦を建造する計画であり、中国の伝説に登場する巨大な鳥の名にちなんだ宇宙空母「鸞鳥」の長さは242メートル、最大離陸重量は12万トンで、無人宇宙戦闘機「玄女」88機を搭載できると主張した。

また、無人宇宙戦闘機「玄女」は機体の両側に巨大な穴を開けて中間子還流発生器を設置し、高い機動性とステルス機能、スマート機能を具備すると伝えた。感応式電磁駆動装置をエンジンとし、大気圏だけでなく宇宙でも戦闘が可能だ。また、粒子加速砲や超音速ミサイルなど先端武器が搭載されると説明した。

「南天門計画」はネットフリックスドラマで人気だったSF小説『三体』のように宇宙をテーマにした中国の空想科学コンテンツ。核心は大型戦略空中搭載プラットホーム、宇宙および大気圏戦闘機、戦術甲板で構成されたグローバル総合戦略防御体系を構築するという内容だ。しかし南天門計画は現在の科学技術レベルをはるかに超える内容であり、現実化には数十年以上かかるとみられる。

CC−TVは2024年の中国エアショーに登場した模型「白帝」宇宙戦闘機に搭乗した記者を前面に出し、完全なステルス機能と有人および無人操縦自由転換機能を備えていると紹介した。また、無人機指揮および適応型エンジンなど先進技術も搭載し、機体モジュールを変えることが可能で、迅速に任務を変更できる。さらに高度・速度・飛行姿勢によって空気力学構造を随時調整する可変翼構造を採択した。

昨年開催された第7回中国天津国際ヘリコプターエキスポでは南天文計画の新機種の紫火コンセプトの飛行体が初めて登場した。アニメーションに登場した汎用垂直離着陸プラットホームは自律人工知能（AI）と深く融合し、形態を自由に転換できる。捜索および救助、医療訴訟、災害対応などで多重任務適応力を備えているとし、速度は700〜800キロで低重力、希薄な大気など多様な環境で作戦が可能になるよう考案した。

軍事専門家の王明志氏は映像に登場して「南天門計画」を未来志向的革新構想と紹介した。続いて「南天門計画が極超音速飛行、宇宙と大気圏の二重モード動力の結合、メタ物質ステルス、自律適応機体、無人自律群集協同作戦、AI力量を結合した高効率意思決定、方向性エネルギー武器、宇宙と大気圏往復など最先端技術で空想科学小説の中の戦闘機を体系的な実際の構想に統合する」と説明した。また「これら先端技術は実現可能かどうかではなく、何が先に実現し、いつ実現するかという問題」と自信を表した。

中国は最近、空想科学小説に登場した先端武器の開発に拍車を加えている。12日の党機関紙・人民日報は1面に、独自開発した無人輸送機「天馬−1000」が前日に試験飛行に成功したとし、写真を掲載した。最大巡航距離1800キロ、最大搭載重量1トンで、物流運送、応急救助など多機能の遂行が可能だと紹介した。

CC−TVは先月15日、中国が蜂の群れ自爆ドローン攻撃が可能な九天、次世代高高度・高速・ステルス無人航空機の彩虹−7の試験飛行に成功したとして映像を公開した。彩虹−7は最大離陸重量8トン、最高速度マッハ0．75、最高高度1万6000メートル、戦闘半径3500キロで最長16時間滞空できる無人戦略爆撃機と主張した。

「南天門計画」が公開されると、中国ミリタリーマニアは過去の米スターウォーズ構想の復活だとして興奮した。1980年代の冷戦末期にロナルド・レーガン米国大統領は宇宙基盤偵察衛星、宇宙基盤ミサイル防衛衛星、運動エネルギー武器、粒子ビーム武器など先端武器を網羅したスターウォーズ計画を公開した。1993年に米国は「スターウォーズ構想」を公式的に放棄した。