大分県別府市で２０２２年、男子大学生２人が車にはねられて死傷したひき逃げ事件で、県警は６日、殺人容疑などで指名手配中の八田與一（よいち）容疑者（２９）について、昨年１２月末までに寄せられた情報が累計１万２０２９件となったと発表した。

県警によると、八田容疑者に似た人物の目撃情報は全体の９割超の約１万１３６０件。このうち、地域別では関東が約４２７０件で最も多く、大分県を除く九州・沖縄が約１５００件、近畿が約１４９０件と続いた。

昨年１〜１２月の総件数は３４１２件。県警が昨年６月２日に殺人と殺人未遂容疑を追加した後に増加し、同日以降で２４１５件が寄せられた。

県警捜査１課の松尾茂郎次席は「一日でも早い容疑者検挙のため、引き続き情報提供をお願いしたい」と話した。

県警によると、八田容疑者は２２年６月２９日夜、同市の県道交差点で信号待ちのバイク２台に軽乗用車で追突して男子大学生（当時１９歳）を殺害し、友人の男子大学生も殺害しようとした疑いが持たれている。

情報提供は別府署（０９７７・２１・２１３１）へ。