大分県教育委員会は24日、県立特別支援学校へ登校中のスクールバスで眠っていた児童を約50分間にわたり、車内に取り残していたと明らかにした。運転手が確認を怠っていた。児童の健康状態に問題はなかった。県教委によると、6月17日午前8時45分ごろ、児童の降車を完了したが、1人を取り残していた。運転手は、エンジンを切るとブザーが鳴って車内点検を促す装置を、本来置くべき車内後方ではなく、手元に置いていた。音に敏感