「全国高校サッカー選手権・準々決勝、神村学園４−１日大藤沢」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

４試合が行われ、高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ倉中悠駕（３年）の４得点の大活躍で日大藤沢（神奈川）を４−１で破り、過去最高に並ぶ４強に進んだ。通算６得点とし、大会得点ランキング単独トップに躍り出た倉中は、首都圏開催となった第５５回大会以降の１大会最多で鹿児島城西・大迫勇也（現Ｊ１神戸）が記録した１０点超えに意欲を見せた。鹿島学園（茨城）、流通経大柏（千葉）、尚志（福島）も１０日に行われる準決勝に進んだ。

衝撃のワンマンショーにスタジアムは騒然となった。倉中は左足、右足、頭で計４点を奪取。「自分が決めてやろうっていう気持ちだった。よかった」。恥骨を疲労骨折中で、痛み止めを服用しながらプレーしていた影響を感じさせない圧巻のパフォーマンスで、チームを３大会ぶりの４強に導いた。

利き足は右だが、左足も遜色ない。背景には宮崎工の選手だった父・美行（よしゆき）さんの指導があった。「小さい時から両足で蹴る練習をしろと」。中学の頃には自分の武器となり、決定力が向上。この日の１点目は左足。こぼれ球をとっさに振って正確にゴール右隅に決めた。第７３回大会でベスト８だった父の成績も超えた。

有村圭一郎監督には「お人よし」とＦＷらしくない性格を指摘されたこともあったという。転機はプロの練習参加。優勝した昨夏の総体前にＪ２いわき、総体後に当時Ｊ２の水戸で修業し、シュートタッチの仕方など技術を学び、「自分が決めてやろう」という気持ちも芽生えた。

３戦連発の通算６得点とし、個人の得点ランキングで単独トップに立った。だが「自分が歴代トップになれるように」と、同県代表の“先輩”である鹿児島城西・大迫勇也が第８７回大会で記録した大会最多１０得点超えを貪欲に目指す。有言実行となれば、同校初の決勝、そして史上６校目の夏冬連覇が見えてくる。

◇倉中 悠駕（くらなか・ゆうが）２００７年４月７日、宮崎県出身。日南市の吾田中から鹿児島県の神村学園に進学。宮崎工の選手だった父・美行さんは全国高校選手権第７３回大会に出場。サイドハーフやボランチでプレーし、ベスト８を経験した。両足での高いシュート力が特徴。憧れの選手は日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）。高校卒業後は国士舘大に進学予定。１８０センチ、７４キロ。