クリスマスに行きたい「奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキング！ 「吉野温泉」を抑えた1位は？
街がクリスマスの華やかな雰囲気に包まれる中、温かい湯船で一息つく時間は冬ならではの贅沢です。冷え込みが厳しくなるこの時期、静かな情緒とともに心まで温めてくれる人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日、全国10〜70代の男女250人を対象に、クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたいと思う「奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「奈良の自然を味わいながら、温泉をクリスマスに楽しめるのは良いと思った為」（30代女性／東京都）、「吉野の里山でのんびり過ごすクリスマスも良さそう」（40代男性／岩手県）、「吉野の山深い景色をクリスマスに堪能したい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「ちょっといいお宿にクリスマスディナーをつけて満喫できそう」（20代女性／静岡県）、「雪が降りやすいところだと思うが、とても綺麗だと思うので行ってみたい」（30代女性／和歌山県）、「秘境感があり、静かなクリスマスを過ごすのに最適だから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：吉野温泉（奈良県）／53票奈良県吉野町、桜の名所として知られる吉野山に位置する温泉地。歴史ある古刹や豊かな自然に囲まれた静謐な環境が特徴です。クリスマス時期は、観光客でにぎわう春とは対照的に、静かで落ち着いた大人の隠れ家のような雰囲気を味わえます。冷たく澄んだ冬の山の空気を感じながら、歴史の重みを感じる旅館で温かいお湯に浸かる体験は、心身ともにリフレッシュできる特別なクリスマスの過ごし方です。
1位：十津川温泉（奈良県）／87票奈良県最南端の十津川村にある温泉地で、日本で初めて「源泉かけ流し宣言」をしたことで知られています。全ての施設が一切の加水・加温なしの本物の温泉を提供しており、温泉愛好家からも高い支持を得ています。V字谷の深い山々に囲まれた秘境感あふれるロケーションは、日常を忘れてパートナーや大切な人と二人きりの時間を過ごしたいクリスマスに最適。豊かな自然のパワーと極上の湯浴みが、心に残る休日を演出します。
