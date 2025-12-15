お尻があったまると幸せ…！ ダイソー“USBあったか座布団”が優秀すぎ。毎日使ってわかった「1100円はむしろ安い」理由
100円ショップの“100円じゃない商品”には優秀なものが多いと個人的に感じているのですが、最近驚かされたのがUSB給電で温かくなるDAISO（ダイソー）の座布団。温かさも使い勝手も申し分なく、車の中や息子の習い事の見学中に使おうと思い買ったものの、あまりの快適さに自宅でも毎日使用しています。
◆この冬のマストアイテム！ DAISOで買えるUSB座布団
「USB式あったか折りたたみ座布団」は、USB電源やモバイルバッテリーで給電することで座面が温かくなる座布団です。価格は1100円（税込）。DAISOの中では高額商品の部類に入りますが、ただアイテムとして考えると類似商品がネットでは大体1500円〜2000円ほどで売られているので、それと比較するとリーズナブルです。
サイズは約38×35cm。わりと薄めでふかふか感はないので、座布団というよりはシートという表現の方が近いかもしれません。
◆モバイルバッテリーを内部に収納して使用
裏返すとモバイルバッテリー用のポケットがついていて、USBコネクターに繋げたモバイルバッテリーを収納できるようになっています。横7×縦13×厚さ1.5cm以下のサイズのモバイルバッテリーに対応。
USBはType-Aです。
◆持ち運びも簡単で使いやすさ◎
持ち運ぶ時には座布団を三つ折りにして付属のバンドで固定。座布団自体がとても軽く、折り畳んでも薄いため持ち運びも全く苦ではありません。
取っ手付きで、直接手に持っての持ち運びもでき便利です。
◆想像以上のあったかさ！ 操作もわかりやすく快適
USBコネクターをモバイルバッテリーに繋げると、ランプが赤青緑とカラフルに点滅します。
ポケットにモバイルバッテリーを収納し、落ちないよう面ファスナーで留めれば準備完了。
スイッチを長押しすると、赤いランプがつき電源が入ります。この時点の温度は［高］（消費電力約10W）。もう一度スイッチを押すと青いランプに変わり、温度設定が［中］（消費電力約7W）に、さらに押すと緑になり、［低］（消費電力約5W）に設定されます。
ヒーターをOFFにするには、再びスイッチを長押しすればOK。または連続で約3時間使用すると自動的に電源がOFFになります。
◆お尻があったかいだけで、こんなに幸せなんて……！
電源を入れるとものの数秒で座布団中央の内蔵ヒーター部にじんわりと熱を感じ、すぐに全体が温かくなります。ヒーターの温度は［高］設定で約55度。こういった商品は温かさが物足りないのでは、と心配だったのですが、お尻を付けて座ることで熱がこもるので、十分すぎるほど温かさを感じます。
家で使う時には座布団に座ってさらに大きめのブランケットを肩から羽織ったりもするので、そうするとより熱がこもって［高］設定では熱いと感じるほど。自宅で使う分には［中］でも十分です。
冬、屋外での息子のサッカー観戦は毎年寒さとの戦いですが、イスの上に座布団を敷けばかなり快適に……！ お尻が温かいと全身がポカポカする気がします。
ポケットに収納したモバイルバッテリーが邪魔なりそうだな、と思っていたものの、座る部分には当たらないため全く気になりませんでした。
購入して以降、在宅ワークのお供としても毎日使っている座布団。今回試しに使ってみて温かさや手軽さ、そして価格と全てにおいてパーフェクトだったので、これから勉強の追い込みシーズンに突入する受験生の娘用に、もう1つ買いに行こうと思っています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
